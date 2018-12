Valencia x Manchester United: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Apesar da classificação garantida para as oitavas de final, os Diabos Vermelhos ainda almejam a liderança do Grupo H

O Valencia recebe o Manchester United nessa quarta-feira (12), às 18h (de Brasília), no Estádio Mestalla, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Além da transmissão pelo Facebook Live e o Esporte Interativo Plus, serviços de streaming, você pode acompanhar todos os lances em tempo real através deste link .

Enquanto os Che, como são conhecidos os donos da casa, não possuem mais chances de se classificar para as oitavas de final, ao menos garantiram a vaga para a próxima Europa League. Por outro lado, os Red Devils focam na vitória para confirmar a primeira colocação do Grupo H, que conta com a Juventus na frente por dois pontos (12 contra 10). Uma vitória por dois ou mais gols de diferença com uma derrota da Vecchia Signora diante do Young Boys garante a liderança.

Veja informações da partida! Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

JOGO Valencia x Manchester United DATA Quarta-feira, 12 de dezembro LOCAL Estádio Mestalla - Valencia, Espanha HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: La Liga)

A partida será transmitida pelo Facebook Live e o Esporte Interativo Plus , por meio de serviço de streaming. Aqui, na Goal Brasil , você acompanha todos os lances em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VALENCIA

O time treinado por Marcelino não terá o zagueiro Gabriel Paulista, barrado pelo departamento médico e, seu companheiro de defesa, Jeison Murillo, também é questionável pela questão física, assim como o atacante Kevin Gameiro. Em compensação, Denis Cheryshev, Michy Batshuayi e Geoffrey Kondogbia estão disponíveis para o comandante dos Morcegos.

Confira a escalação provável do Valencia:

MANCHESTER UNITED

Pelo lado dos visitantes, o técnico José Mourinho pretende levar a campo uma equipe mista, sem todos os atletas que costumam ser titulares entre os 11 iniciais. Sergio Romero deve ganhar uma chance nesta partida, assim como o brasileiro Andreas Pereira. Na defesa, Chris Smalling, Victor Lindelöf e Luke Shaw são baixas por problemas musculares, o que pode levar a uma formação com Phil Jones e Eric Bailly na zaga, sendo que este último é questionável pelo estado físico.

Confira a escalação provável do Manchester United: