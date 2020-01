Valencia x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães entram em campo neste sábado (25), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol; veja onde acompanhar o jogo ao vivo na TV e na Internet

Classificado para as quartas de final da Copa do Rei, o volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Neste sábado (25), encara o , às 12h (de Brasília), em duelo válido pela 21ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Valencia x Barcelona DATA Sábado, 25 de janeiro de 2020 LOCAL Mestalla - Valencia, ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães buscam se manter na liderança da Liga / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Depois da sofrida classificação para a , o Barça entra em campo pensando apenas na vitória para se manter na liderança do Espanhol.

Para o confronto fora de casa, De Jong está de volta após cumprir suspensão e deve começar no meio-campo, assim como Griezmann deve ser escalado no centro do ataque mais uma vez devido a ausência de Luis Suárez, lesionado.

Por outro lado, é provável que Umtiti seja o substituto de Lenglet na zaga.

Provável escalação do Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Umtiti, Jordi Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Arturo Vidal; Lionel Messi, Antoine Griezmann

VALENCIA

Vindo de goleada para o Mallorca por 4 a 1, o Valencia busca a recuperação em casa.

No entanto, o técnico Albert Celades não poderá contar com Dani Parejo, suspenso depois de ser expulso na última rodada.

Geoffrey Kondogbia deve estar apto para começar no meio-campo ao lado de Francis Coquelin.

Provável escalação do Valencia: Doménech; Wass, Garay, Paulista, Gayá; Torres, Kondogbia, Coquelin, Soler; Moreno, Gómez

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 Granada La Liga 19 de janeiro Ibiza 1 x 2 Barcelona Copa do Rei 22 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 2 de fevereiro 17h (de Brasília) Betis x Barcelona La Liga 9 de fevereiro 17h (de Brasília)

VALENCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 4 x 1 Valencia La Liga 19 de janeiro Logroñes 0 x 1 Valencia Copa do Rei 22 de janeiro

Próximas partidas