Relatos da imprensa revelaram detalhes impressionantes na trajetória de Carlos Espí, atacante do Real Madrid, que poderia ter se juntado ao Valencia em duas ocasiões durante o período em que atuou nas categorias de base do Alzira, mas o clube não deu o passo de contratá-lo.

O Valencia enfrentará o Real Madrid na noite deste sábado, pela 12ª rodada de LaLiga, no estádio Mestalla.

Segundo o jornal espanhol "As", Carlos Espí (nascido em Tavernes de la Valldigna em 2005) nunca jogou no estádio Mestalla, apesar de este poder ter se tornado sua casa, depois de ter ficado de fora por lesão do confronto entre Levante e Valencia na temporada passada.

O clube Alzira havia oferecido o jogador ao Valencia por duas vezes quando ele estava na fase de base, mas este não se mexeu para fechar o negócio.

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Espí chegou ao Alzira vindo da equipe do Juve i Taverns, que enfrentou o Valencia na Copa do Rei.

A recomendação para contratá-lo veio de Marta Pellicer, integrante do departamento de descobrimento de talentos do clube La Safor, que confiava plenamente nas capacidades do jogador, apesar de a equipe sub-16 do Alzira competir no nível regional de Valencia, enquanto a equipe do Taverns disputava suas competições na liga regional.

A diretoria do Alzira decidiu, com base na recomendação do diretor esportivo Rafa Asensio, designar um treinador exclusivo para o jogador um dia por semana a fim de desenvolver suas capacidades físicas.

Essa iniciativa provou seu sucesso, depois de Espí ter marcado 6 gols com a equipe sub-16, 25 gols com a equipe juvenil (C) e 6 gols com a equipe juvenil (B).

Durante esses três anos, os jogos do atleta se transformaram em um ponto de atração para olheiros e agentes de jogadores, que fizeram questão de acompanhá-lo de perto.

Em 2022, o Alzira e o Valencia, que estão vinculados por um acordo de cooperação, organizaram um amistoso para acompanhar diversos jogadores das equipes de base, e Espí estava entre eles, mas o jogador não apresentou o nível esperado naquele dia, e o Valencia não deu o passo de contratá-lo.

Apesar disso, Espí continuou marcando gols nas competições da liga, antes de o Levante se mexer para contratá-lo, tendo Rafa Asensio assumido a negociação de sua transferência para o clube.

Porém, o Levante recusou inicialmente as condições estabelecidas pelo Alzira, que incluíam a retenção de uma porcentagem do valor de uma futura revenda do jogador, condição que trouxe benefícios ao clube após 4 anos, uma vez que recebeu 2,5 milhões de euros após a transferência de Espí para o Real Madrid.

Durante as negociações emperradas, Asensio e o pai do jogador voltaram a entrar em contato com o Valencia em uma nova tentativa de concluir o negócio, chegando o atacante a ir ao centro de treinamentos do clube em Paterna para passar por um novo período de teste, mas a tentativa também não deu certo desta vez.

No fim, o Levante concordou em conceder ao Alzira uma porcentagem de 10% do valor de qualquer transferência futura do jogador, apesar de o clube exigir uma porcentagem de 15%, saindo Espí para o Levante antes de se tornar atualmente jogador do Real Madrid.