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Marc-Andre ter Stegen pode estar prestes a fazer um retorno surpreendente à La Liga, com o Valencia surgindo como destino inesperado para o goleiro veterano. Apesar de ter recuperado a boa fase durante o empréstimo ao Ajax, o jogador da seleção alemã estaria ansioso para voltar à Espanha, onde passou mais de uma década no Barcelona.

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Valencia demonstra interesse no veterano alemão

O cenário do futebol espanhol pode mudar, já que o Valencia busca uma contratação de destaque sob seus novos proprietários americanos. Braulio Vazquez, diretor esportivo do clube, já teria feito consultas sobre a disponibilidade de Ter Stegen, segundo a Onda Deportiva Valencia, conforme noticiado pelo Sport. O goleiro de 34 anos atua atualmente por empréstimo na Eredivisie, mas mantém o desejo de voltar à Península Ibérica.

O goleiro ainda representa um peso financeiro significativo para o Barcelona , que paga 90% de seus salários durante o empréstimo. O acordo foi firmado para ajudar o clube a lidar com as restrições do teto salarial e porque Hansi Flick não vê o veterano como parte de seus planos táticos de longo prazo. O interesse do Valencia, porém, pode oferecer ao Barcelona uma saída necessária e uma forma de deixar de arcar com uma parcela maior do alto salário do jogador.

Aporte financeiro no Mestalla

A tentativa do Valencia de contratar Ter Stegen é impulsionada por uma grande mudança na direção do clube, que renovou o otimismo da torcida. O consórcio americano Pitchwise Holdings adquiriu recentemente uma participação de 42% no clube, antes pertencente à Meriton Holdings, de Peter Lim. Embora a operação ainda aguarde a aprovação definitiva do Conselho Superior de Esportes, espera-se que os novos investidores forneçam os recursos necessários para afastar a equipe da zona de rebaixamento e estabilizar o histórico clube.

A situação esportiva no Mestalla é grave: a equipe de Javier Aguirre ocupa a penúltima posição na tabela do campeonato. Com 20 gols sofridos em apenas 12 partidas, a permanência do clube na primeira divisão, onde está há 40 temporadas consecutivas, corre sério risco. O atual titular Stole Dimitrievski tem sido alvo de fortes críticas por suas atuações, o que torna a contratação de um jogador com um histórico de conquistas como Ter Stegen uma prioridade para a nova direção, que busca causar impacto imediato.

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Recuperação no Ajax alimenta desejo de voltar à La Liga

Ter Stegen respondeu de forma contundente às críticas que recebeu no início de sua passagem por Amsterdã e se consolidou como titular absoluto sob o comando de Michel Sanchez. O goleiro, agora em boa fase, tem sido fundamental na excelente sequência do Ajax, que vem embalado e está invicto desde uma difícil viagem para enfrentar o Hajduk Split em meados de outubro.

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Apesar de ter recuperado a boa fase na Eredivisie, a atração da La Liga continua a despertar o interesse do ex-jogador do Borussia Monchengladbach. Ter Stegen foi inicialmente para a Holanda para escapar de um período frustrante no banco de reservas do Camp Nou, mas está cada vez mais claro que garantir um retorno definitivo ao futebol espanhol continua sendo seu principal objetivo para a próxima etapa da carreira.

Barcelona aguarda propostas oficiais

Os dirigentes do Barcelona acompanham a situação à distância, à espera de saber se o interesse inicial do Valencia se transformará em uma proposta concreta. O contrato do alemão com o Barcelona vai até 2028, mas o clube quer viabilizar uma saída definitiva que esteja alinhada à sua reestruturação financeira. Se o Valencia estiver disposto a arcar com uma porcentagem dos salários significativamente maior do que a paga atualmente pelo Ajax, um acordo poderá ser fechado com relativa rapidez na próxima janela de transferências.