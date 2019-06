Valencia oficializa contratação de reserva do Barcelona por 35 mi de euros

Contrato assinado dura quatro anos e pode mudar situação de brasileiro

O chegou a um acordo com o para a contratação do goleiro holandês Jasper Cillessen, com quem definiu um contrato até junho de 2023 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros (R$ 350 milhões).

O arqueiro ficou por três temporadas no Camp Nou sendo reserva de Marc Ter Stegen. Ele já passou por exames e foi aprovado para reforçar a equipe valenciana por 35 milhões de euros (R$ 150 milhões).

Tenemos nuevo 🦇 en Valencia...



Y se siente como en casa 🙌🏼...de pies a cabeza 😜



👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣#amuntvalencia pic.twitter.com/304y2rbzXX — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 de junio de 2019

A definição da negociação entre os clubes pode levar a outra ação no mercado. O brasileiro Neto, que é titular do Valencia, é especulado para ser o novo reserva de Ter Stegen, e a confirmação da saída de Cillessen indica que o acerto deve ocorrer.

O holandês fez sua última partida com o Barcelona justamente contra o Valencia na final da , em que a equipe de Mestalla saiu vitoriosa. Antes do acerto anunciado nesta quarta, o goleiro foi especulado também para ser jogador do .