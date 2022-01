Valencia cita La Casa de Papel para reclamar de "roubo" contra Real Madrid; Piqué ironiza

A derrota por 4 a 1 do Valencia para o Real Madrid causou muita polêmica. Mais que a revolta pelo placar elástico, o clube se queixou muito da arbitragem de Hernández Hernández. Em suas redes sociais, o Valencia insinuou um "roubo" na partida e fez referência à série La Casa de Papel.

O lance específico que gerou tamanha revolta e a curiosa publicação no Twitter tem relação com o primeiro gol do Real Madrid, em um pênalti sobre Casemiro, que afirmam não ter ocorrido.

No tuíte lê-se: "Os roubos em Madri começam a se tornar repetitito, La Casa de Papel".

Como se não bastasse a manifestação do clube, um arquirrival do Real Madrid, Gerard Piqué, retuitou a mensagem do Valencia e ironizou o clube da capital espanhola.

No lo digáis muy alto que os van a sancionar. 🤫 https://t.co/OrfQ75IUL2
— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022

Piqué escreveu: "Não falem muito alto porque eles vão puni-los".

Com a goleada por 4 a 1, o Real Madrid se isolou ainda mais na liderança de LaLiga. O time da capital conta com 49 pontos, enquanto o Sevilla, atual segundo colocado, tem 42. Atlético de Madrid e Barcelona figuram longe do topo (na 5ª e 6ª posições, respectivamente), com 32 pontos. O Valencia está em nono lugar, com 28 pontos.