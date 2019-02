Valencia bate o Betis e enfrenta o Barcelona na final da Copa do Rei

O atacante hispano-brasileiro Rodrigo fez o único gol no jogo de volta

O Valencia será o adversário do Barcelona na final da Copa do Rei. Nesta sexta-feira (28), os levantinos bateram o Real Bétis por 1 a 0 no duelo de volta. Como na ida o resultado foi empate a dois gols, o time comandado por Marcelino Garcia garantiu vaga para a finalíssima.

Rodrigo Moreno, atacante hispano-brasileiro, fez o único gol do encontro disputado no estádio Mestalla. O Bétis mais posse de bola e finalizações, mas não conseguiu estufar as redes adversárias.

A final está inicialmente marcada para 25 de maio, no estádio Benito Villamarín, em Sevilla.