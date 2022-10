Valencia x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 12ª rodada do espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando o terceiro triunfo consecutivo, o Barcelona visita o Valencia na tarde deste sábado (29), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada da La Liga. O torcedor pode acompanhar o duelo no Star+, na plataforma de streaming.

Na décima posição com 15 pontos, o Valencia vem de uma sequência de três partidas sem ganhar e conta com o apoio de sua torcida para tentar aproveitar o momento instável do adversário. No entanto, o time mandante terá uma série de desfalques.

Do outro lado, o Barcelona foi eliminado pela segunda vez consecutiva na fase de grupos da Champions League, mas tenta deixar a queda para trás e buscar a sua terceira vitória consecutiva. O Barça é o vice-líder da La liga, com 28 pontos somados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Guillamon, Gaya; Musah, Almeida, Foulquier; Lino, Cavani, Kluivert.

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Kounde, E Garcia, Balde; Gavi, De Jong, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.

Desfalques

Barcelona

Memphis Depay, Ronald Araujo, Sergi Roberto e Andreas Christensen seguem no departamento médico.

Valencia

Samu Castillejo, Jaume Domenech, Mouctar Diakhaby e Ilaix Moriba estão machucados, enquanto Nico Gonzalez não pode ir a campo devido a questões contratuais.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Mestalla, Valencia - ESP