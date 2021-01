Valdívia testa positivo para Covid-19 e deixa partida do Avaí no intervalo

Sem saber do resultado, meia atuou normalmente por 45 minutos neste sábado (16)

Mais um capítulo lamentável envolvendo a Covid-19 no é registrado. Desta vez, no futebol. O ex-jogador do e , o meia Valdívia, atualmente defendendo o Avaí, atuou todo o primeiro tempo da partida contra o , pela , neste sábado (16). E no intervalo, descobriu que testou positivo para Covid-19 e foi substituído por Renato.

De acordo com o Avaí, Valdívia testou negativo para o duelo com o CSA. No entanto, neste sábado pela manhã, os jogadores realizaram novos testes, agora para o confronto com o Juventude, na próxima terça-feira (19). O resultado saiu com a partida já em andamento.

O meia Valdívia foi substituído no jogo contra o CSA por testar positivo pra Covid-19 (a CBF comunicou ao clube catarinense no intervalo)



Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se manifestou sobre o caso.