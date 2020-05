Valdivia relata mágoas no Palmeiras e diz: "Tirone é burro de verdade"

Meia chileno diz que quer voltar para "pelo menos assistir um jogo" e relembra anos no clube

O meia Jorge Valdivia, hoje no , tem boa parte da sua carreira atrelada ao e quer manter esse status até quando parar de jogar. Ciente de que seria muito difícil retornar ao clube como jogador, ele comentou que gostaria de ser mais lembrado no e repassou sua trajetória no Alviverde.

Em entrevista ao Fox Sports, o atleta contou alguns episódios de quando esteve no Palmeiras e fez referências a personagens da época. Quem não passou impune pelas suas palabras, aliás, foi o ex-presidente Arnaldo Tirone.

"Outro que fez muito mal ao Palmeiras foi o 'Mentirone'. Nunca vou esquecer da foto dele na praia. (...) Esse é burro de verdade. Às vezes, falo brincando, mas ele é burro de verdade. A gente na e ele na praia, lendo jornal. Esse era burro de verdade", comentou.

Querido por parte da torcida, mas também visto com ressalvas pelo longo período dedicado ao departamento médico, além de alguns episódios como o desaparecimento e ida para a Disney, na sua segunda passagem, Valdivia pediu mais reconhecimento.

"É lógico que quero voltar. Gostaria muito de, um dia, voltar para, pelo menos, assistir a um jogo como convidado. Nunca sou lembrado em nada, nunca sou citado", afirmou, reconhecendo o que pode motivar a falta de procura.

"Se tiverem problema comigo, podem ligar, mandar mensagem. Pelos sete anos que passei lá, gostaria de, um dia, ser lembrado nas redes sociais do clube, com um parabéns, feliz aniversário, um vídeo com jogada minha. Mas, independentemente de qualquer coisa, sou palmeirense. Não esqueçam isso. Sou feliz só em ver o Palmeiras", assegurou, antes de finalizar.

"Sempre serei grato e feliz por esse sentimento de carinho da torcida. Sou um cara apaixonado pelo clube. Conheci dois clubes. Passei pelas duas fases, a complicada com a torcida invadindo CT, pegando no pé, quebrando carro de jogador, ameaçando. E tudo que passei no clube me fez amadurecer, crescer, me fez querer ainda mais o Palmeiras", concluiu.