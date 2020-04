Valdivia ou Riquelme? Ex-Palmeiras era melhor que argentino, diz ex-companheiro de time

Com boas passagens por Palmeiras e Colo-Colo, Valdívia foi colocado acima de Riquelme, ídolo do Boca Juniors e da Argentina, por um ex-companheiro

Jorge Valdivia sempre foi um jogador polêmico. Revelado pelo , o meia chegou ao em 2010 e rapidamente caiu nas graças da torcida. Mesmo assim, também dividiu opiniões por suas constantes lesões, sua postura fora de campo e as provocações aos rivais. Agora, mesmo em fim de carreira, o nome do chileno segue causando polêmica.

Isso porque um ex-companheiro de Valdivia o colocou acima de ninguém menos que Juan Riquelme, ídolo do e da seleção argentina. Matías Zaldivia, que jogou com o chileno no Colo-Colo, foi perguntado sobre qual dos dois camisas 10 foi o melhor jogador, e não pensou duas vezes para responder.

“O Mago (Valdivia) toda a vida. Além de ser meu amigo, eu o vi fazer coisas em campo que nenhum outro jogador de futebol fez. Tecnicamente, ele é talentoso e até mesmo ele reconheceu que, se tivesse tomado outras decisões, teria alcançado um grande sucesso na Europa”, revelou Matías em entrevista à TyC Sports.

Mais times

Apesar das constantes lesões, Valdivia sempre gostou de atuar em jogos importantes. E para seu ex-companheiro de Colo-Colo, a personalidade do jogador e sua capacidade de dar ótimos passes o tornavam diferente de todos os outros.

“Eu o vi dar passes por lugares que nenhum outro jogador conseguiu colocar a bola e ele conseguia. Valdivia na época me disse que ele estava perto de ir para Boca e eu disse a ele que ele podia bancar tranquilo a pressão de jogar ali”, declarou.

E curiosamente, Matias contou que Riquelme foi o jogador que mais conseguiu driblá-lo em uma partida, também destacando a capacidade do ídolo do Boca de encontrar passes geniais em campo.

Mais artigos abaixo

“Foi um dos últimos jogos de Román em La Bombonera. Eu estava jogando de 5 (volante) e parecia um convidado para algum tipo de despedida. Eles nos venceram por 4x1 e eu fui um desastre. Naquele dia eu me diverti muito, foi uma festa para eles. Até meus amigos me enviam vídeos desse jogo. Riquelme também era outro cara capaz de passar a bola por lugares incríveis”.

Pelo Palmeiras, Valdivia soma 41 gols ao longo de nove temporadas. E além de e , o meia tem passagens por , e . Atualmente, o camisa 10 defende o , do , onde fez apenas cinco partidas até o momento.