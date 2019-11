Valdivia no Santos? Chilenos dizem que Sampaoli pediu o Mago na Vila Belmiro

La Cuarta, estação de rádio chilena, diz que o treinador do Santos pediu Jorge Valdivia como reforço para o ano que vem

E aí, torcedor santista? Já imaginou ver "El Mago" Valdivia com a camisa do Alvinegro Praiano? Se você reagiu negativamente à possibilidade, é melhor ir se preparando...pelo menos é o que diz o La Cuarta, rádio chilena, que afirmou categoricamente que o ex-jogador do foi pedido especial de Jorge Sampaoli para dar mais opções ao elenco do em 2020.

O problema é que Valdivia ainda tem uma relação muito forte com o Palmeiras: além de ser idolo do clube, neste começo de agosto, por exemplo, "El Mago" foi a seu Twitter e atacou alguém que ele citou como "gordo safado", e internautas interpretaram como se fosse um ataque a Alexandre Mattos, diretor executivo de futebol do .

Caso a proposta exista e Valdivia a aceita, ele chegaria para melhorar uma posição carente do elenco santista, a armação. O Alvinegro Praiano conta com três armadores de origem, mas nenhum convence de verdade a torcida do clube, e Sampaoli vem escalando Carlos Sánchez "improvisado" na função: Jean Mota, que teve bom começo de ano mas vem em baixa; Evandro, recém-chegado, não vem fazendo grandes partidas; e Christian Cueva.

Contratado por 26 milhões de reais para ser o titular da posição, Cueva hoje já não é opção após inúmeros problemas extra-campo e desempenho insuficiente dentro dele. Ironicamente, o peruano foi muito comparado a Valdivia quando trajava a camisa do , por seu inegável talento, mas postura pouco profissional e constantes lesões.

A boa notícia para o torcedor do Santos é que Valdivia viria eventualmente de graça. Seu contrato com o Colo Colo se encerra no final deste ano, e o chileno já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, incluindo o . Assim, não há riscos de um investimento tão grande como foram os R$ 26 milhões de Cueva.

Mas talvez a melhor notícia que sai dessa história para o torcedor do Santos é que Sampaoli já está planejando o elenco de 2020. Muito especulado na Europa, a busca do treinador por reforços indica que exista uma grande chance que o argentino permaneça no comando do Peixe para 2020.