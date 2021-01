Valdívia e Inter: termina oficialmente a relação, dividida em dois extremos

'Poko Lindo' encerra seu tempo no Colorado, time que o revelou, mas que deixou em uma época difícil para o clube

Chegou ao fim a passagem do folclórico Valdívia pelo . O 'Poko Lindo', como costume se autointitular, não atuava pelo clube gaúcho há um tempo, mas teve seu contrato expirado e fez uma postagem de despedida em uma rede social. Aos 26 anos, o atleta conta com uma história de amor repentino e de amargura da torcida no momento que o time mais precisou.

Atualmente no Avaí, o jogador matogrossense ainda espera a definição de seu futuro. Ele pode assinar com o clube de Santa Catarina, ou ainda pode ir jogar na , ou , que contam com equipes interessadas em seu serviço, de acordo com o Globo Esporte.

Valdívia começou a jogar futebol no Rondonópolis e se mudou para a base do Internacional em 2012. Em 2014 ele foi promovido para o profissional do e foi uma das grandes notícias do time comandado por Diego Aguirre, que alcançou a semifinal da Libertadores da América.

Em 2017, porém, ano que teve o Inter disputando a do Brasileirão, Valdívia deixou o time. Ainda visto como uma grande promessa brasileira (era cotado para estar nas de 2016, mas se lesionou e não foi convocado), o carismático jogador foi emprestado ao Atlético Mineiro, onde não deixou muitas saudades.

O mesmo pode ser dito dos outros clubes que contaram com o jogador nos anos seguintes: , e Al Ittihad tiveram o 'Poko Lindo' em seu elenco.

Agora, em clima de reconciliação, Valdívia agradeceu à torcida colorada.

Na atual temporada, jogando pelo Avaí, Valdívia participou de 42 jogos, sendo 35 deles como titular. Nesse período foram seis gols marcados e sete assistências. Números como esses o credenciam para que o interesse do time de Santa Catarina na renovação de contrato exista.