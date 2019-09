Valdivia dispara contra 'safado' em venda de jogadores e torcida do Palmeiras vê crítica a Mattos

Meia chileno não poupou críticas em suas redes sociais, mas não citou o nome do diretor de futebol do Verdão

A ligação que Jorge Valdívia construiu com o é curiosa. O jogador é visto com amor de ódio por parte da torcida por causa de seus tempos usando a 10 do . Ele se mostra ainda antenado com o que anda acontecendo no clube alviverde e foi ao Twitter para fazer uma postagem atacando um "gordo safado".

— Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) September 4, 2019

Imediatamente os torcedores do Palmeiras comentaram a publicação associando ao diretor de futebol, Alexandre Mattos. Ele tem sido criticado mesmo internamente no clube, Sereaphim Del Grande, presidente do conselho deliberativo do Palmeiras, criticou o cartola e falou que o grande problema do clube é Mattos, tendo em vista a escolha de Mano Menezes para substituir Felipão.

Mattos construiu sua reputação como um dos maiores negociadores de atletas no . Foi responsável pela revolução do elenco palestrino que começou em 2015, quando assumiu o cargo. A relação de Valdívia e Mattos nunca foi das melhores já que, pouco tempo depois de Mattos assumir, o 'Mago' deixou o clube por não chegar a um acordo para a renovação de contrato. O Palmeiras propôs um contrato de produtividade, que Valdívia não estaria disposto a aceitar.

Outra parte da torcida, porém, acusou o próprio Valdívia de ele mesmo ter "mamado nas tetas do Palmeiras" por muito tempo, quando perdia muitos jogos devido às lesões, que sempre foram colocadas em dúvida.

Veja algumas das reações dos torcedores.

Agora entendemos pq saiu e nunca mais voltou. Vc e Mattos não se batem. E o gordo manda mais que o presidente. — João Henrique 🇮🇹 (@joaohenriquesp3) September 4, 2019

por isso que vc ainda não voltou... pq sabemos que ele não gosta de vc!!! — Mateus Campos (@MateusAvanti) September 4, 2019

Valdivia sempre honrou o manto sagrado do Palmeiras se ele está dizendo algo é mais um alerta que estamos no caminho certo em pedir #ForaMattos #GordoSafado — Bruno Borges (@Spectator_20) September 4, 2019

Por outro lado, parte dos internautas também questionaram a postura do chileno na sua época atuando pelo clube.

hahahahaahaha VTNC, voce chegava BEBADO na fisioterapia, chegava tão bebado que vomitava na mesa da fisio. hahahahaha. PROCESSOU O PRÓPRIO CLUBE. E ainda quer ter moral. hahahahaha



E ainda tem palmeirense que da moral pra um cara desse. hahahahaha — Bruno Caracciolo Novais (@brunocaracciolo) September 4, 2019

Mentiroso?



Mamar na teta?



Faltou só o Vila Country e o alcóol na história, hein?! pic.twitter.com/rlT4eolbVo — Jão (@jaoike) September 4, 2019

Você tem toda razão, aliás esse post é de um mamador para um mamador, não é mesmo? você é um grande jogador, mas é um Neymar chileno. Você ainda fica rondando o palmeiras tentando se encostar em outro contrato gordo e longo, não é mesmo? — O VlADO VEACO TÁ DEVENDO O FIADO DO VIADO! (@tilbar) September 4, 2019