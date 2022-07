Valdívia anuncia aposentadoria do futebol: times, títulos e números do ídolo do Palmeiras

O meia se transformou em ídolo no Palmeiras e foi parte de uma geração vitoriosa da seleção chilena

O futebol perdeu um pouco de sua magia a partir deste julho de 2022. Isso porque Jorge Valdívia, o Mago, conforme apelidado, anunciou que vai pendurar as chuteiras.

A declaração de Valdívia foi dada em participação no programa Los Tenores, da ADN. O meia de 38 anos estava jogando pelo Necaxa, do México, mas a passagem foi curta: apenas quatro jogos oficiais e nenhum gol.

De qualquer maneira, a carreira de Valdívia é marcada pelos seus feitos com a seleção chilena e também pelos bons momentos vividos com a camisa do Palmeiras – onde se transformou em ídolo.

A carreira de Valdívia

Jorge Valdívia nasceu na Venezuela, uma vez que seu pai trabalhava em uma famosa empresa de aviões do Chile, mas desde criança foi criado em território chileno.

Criado na base do Colo-Colo, colecionou algumas polêmicas no início de carreira e acabou sendo emprestado para o Universidad de Concepción, onde passou a chamar a atenção pelo bom futebol apresentado a ponto de ganhar o apelido que carregaria consigo para sempre: El Mago.

O bom desempenho pelo Universidad de Concepción lhe rendeu uma chance na Europa, onde teria passagem rápida na qualidade de empréstimo ao Rayo Vallecano. Na Espanha, contudo, não conseguiu se adaptar ao futebol jogado por sua equipe e acabou recebendo uma chance no Servette, da Suíça.

A passagem pelo futebol suíço foi boa, mas o destino não ajudou Valdívia, uma vez que o Servette acabaria anunciando falência. Foi o momento em que o chamado de casa apareceu e Valdívia voltou para o Colo-Colo. Enfim podendo jogar pelo time principal, El Mago ajudou sua equipe na conquista do Apertura de 2006.

Foi sob a expectativa de ter sido um dos destaques do título chileno do Colo-Colo que Valdívia foi contratado pelo Palmeiras. Vestido de verde, construiu uma história intensa e virou ídolo. A sua primeira passagem, iniciada em 2006, ficou marcada pelo título paulista de 2008. Deixou o Alviverde para representar o Al Ain, dos Emirados Árabes, conquistou títulos e também virou ídolo do clube.

Em 2010, retornou ao Palmeiras em grande estilo e ficou no Alviverde até 2015. Esta segunda passagem foi marcada por muito bom futebol, mas também por polêmicas e algumas lesões. Os altos e baixos estiveram bem representados em especial na temporada 2012, quando o time paulista conquistou a Copa do Brasil mas acabou sendo rebaixado à Série B.

Após deixar o Palmeiras, Valdívia ainda jogou por Al Wahda (Emirados Árabes), voltou para o Colo-Colo em duas ocasiões (2018/19 e depois em 2020) e coleciou, já em fim de carreira, passagens rápidas pelo futebol mexicano (Morelia e Mazatlán). O seu último clube no Chile foi o Unión La Calera, em 2021, antes de rumar para o Necaxa.

Os números de Valdívia

Segundo o site ogol, Valdívia disputou 587 jogos profissionais e marcou 107 gols.

Pela seleção chilena foram sete gols em 79 partidas e participação no título de Copa América em 2015.

Com a camisa do Palmeiras, foram 241 jogos, 41 gols – se colocando no Top 5 de artilheiros alviverdes neste Século XXI. Valdívia é, ao lado de Arce, o estrangeiro com mais partidas com a camisa palmeirense.

Títulos conquistados

Palmeiras

Campeonato Paulista (2008), Copa do Brasil (2012 e 2015), Série B (2013).

Colo-Colo

Campeonato Chileno: Apertura 2006, Clausura 2017 e Supercopa do Chile em 2017.

Al Ain

UAE President Cup (2008-09), Etisalat Emirates Cup (2008-09), UAE Super Cup (2009)

Al-Wahda

Etisalat Emirates Cup (2015-16)

Seleção chilena

Copa América (2015)