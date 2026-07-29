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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Vaias contra um jovem destaque em ascensão ofuscam amistoso do BVB contra o Cerezo Osaka

Amistosos de clubes
Cerezo Osaka x Borussia Dortmund
Cerezo Osaka
Borussia Dortmund
T. Yamamoto
Bundesliga

No amistoso do Borussia Dortmund contra o Cerezo Osaka, da primeira divisão japonesa, na quarta-feira, as ações do BVB foram repetidamente recebidas com vaias. O que está por trás disso?

Como os torcedores no Yanmar Stadium Nagai, em Osaka, vaiavam principalmente quando o novo reforço do Dortmund, Takato Yamamoto, tocava na bola e reagiam com aplausos irônicos às ações malsucedidas do jogador de 18 anos, é natural supor que as manifestações de descontentamento tivessem algo a ver com o japonês da casa. A suspeita se reforça ao olhar para a trajetória de Yamamoto: afinal, ele veio das categorias de base do Gamba Osaka, arquirrival e rival da cidade do adversário do BVB, o Cerezo.

No último semestre, Yamamoto também fez suas primeiras aparições entre os profissionais do Gamba Osaka. Não é surpresa, portanto, que no estádio do Cerezo não quisessem lhe dar uma recepção muito calorosa. Os duelos entre os dois clubes estão entre os dérbis mais explosivos do Japão.

O BVB contratou Yamamoto por empréstimo do Gamba Osaka para a próxima temporada. Depois disso, o Dortmund terá uma opção de compra e poderá contratar em definitivo o talento do meio-campo por uma taxa de transferência de 1,5 milhão de euros. Embora o Borussia tenha contratado o jovem inicialmente para o time B, Yamamoto chamou a atenção no time principal durante a preparação até aqui e atualmente aumenta suas chances de, possivelmente, receber uma oportunidade na Bundesliga mais cedo do que o esperado.

Takato Yamamoto desperta lembranças de Shinji Kagawa

Na vitória por 3 a 1 no amistoso contra o Rot-Weiß Oberhausen, por exemplo, Yamamoto brilhou com sua criatividade e seu domínio de bola e ainda marcou um gol. "Eu só o vi pela primeira vez na quinta-feira. Também não o conhecia antes", disse o técnico Niko Kovac, para quem a atuação de gala de Yamamoto surgiu um pouco do nada. O treinador do BVB ressaltou que o japonês da seleção sub-19 continua, a princípio, nos planos da segunda equipe. Mas também afirmou: "Isso não significa que a porta para cima esteja fechada. Pelo contrário: isso deve ser algo permeável, e vamos ficar de olho nele."

yamamoto Getty Images

A origem e o estilo de jogo de Yamamoto rapidamente renderam comparações, em Dortmund, com um famoso compatriota: Shinji Kagawa. O meio-campista chegou ao BVB em 2010 por uma taxa muito baixa e totalmente desconhecido na Europa, vindo do Cerezo Osaka, e se transformou em um jogador importante nos títulos de 2011 e 2012. Hoje com 37 anos, ele já está de volta a Osaka desde o início de 2023 e começou jogando pelo Cerezo contra seu ex-clube de Dortmund na quarta-feira.

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