Vaiado, Sergio Ramos faz 99º gol na carreira e comemora pedindo silêncio à torcida

Defensor fez o terceiro tento da vitória por 4 a 1 sobre o Al Ain na final do Mundial de Clubes

O zagueiro Sergio Ramos foi um dos personagens de mais uma conquista de Mundial de Clubes do Real Madrid. Neste sábado (22), o espanhol marcou o terceiro gol do time merengue após cobrança de escanteio e saiu pedindo silêncio à torcida de Al Ain, que passou o jogo o vaiando.

Além disso, o capitão do Real, que agora soma 20 títulos pelo clube ao lado do brasileiro Marcelo, se aproximou do seu centésimo gol na carreira. O tento deste sábado foi o de número 99.

O primeiro gol do zagueiro como profissional aconteceu pelo Sevilla, em 2004, diante da Real Sociedad. Já pela seleção espanhola o primeiro tento aconteceu no ano seguinte, contra San Marino, e pelo Real a primeira bola na rede foi diante do Olympiacos, en dezembro de 2005.

Clube Gols Partidas Real Madrid 79 588 Sevilla 3 50 Espanha 17 161 TOTAL 99 799

A maioria dos gols marcados por Sergio Ramos foram como o que aconteceu diante do Al Ain, de cabeça: 55. Outros 33 saíram com a perna direita, 10 com a esquerda e um com outra parte do corpo.