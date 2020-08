Vai voltar? Até o presidente da Argentina entrou na novela Messi x Barcelona

Alberto Fernandez, presidente da Argentina é mais um que gostaria de ver Lionel Messi retornando ao Newell’s Old Boys

A novela entre Messi e Barcelona segue sendo o principal tema do futebol no momento. É claro que se o divórcio entre os dois acontecer, os gigantes da Europa são os favoritos para contar com o camisa 10. Porém, muitos argentinos ainda esperam que o seis vezes melhor do mundo retorne ao Newell’s Old Boys. E até mesmo Alberto Fernandez, presidente da , entrou na onda e pediu para que o craque encerre sua carreira no clube de Rosário.

É claro que muitos clubes seguem olhando a situação bem de perto, mas a saída de Messi do Barcelona não será fácil. Enquanto o jogador acredita que pode sair de graça, o clube afirma que só ficará sem o melhor camisa 10 de sua história mediante o pagamento da multa rescisória, de 700 milhões de euros.

Neste final de semana, até mesmo LaLiga entrou na novela e disse que o atacante não pode deixar o Camp Nou sem que a multa seja paga. É claro que o Newell’s Old Boys não poderia pagar essa quantia ao , mas isso não impede os argentinos de sonharem com o retorno do extraterrestre do futebol.

Semana passada, os torcedores do clube pararam as ruas de Rosário para pedir o retorno de Lionel Messi. Agora, foi a vez do presidente argentino também manifestar seu desejo.

"Você está em nossos corações e nunca vimos você jogar em nosso país. Nos dê o prazer de encerrar sua carreira no Newell's Old Boys, seu clube", pediu Fernandez em entrevista à C5N.

Apesar do desejo, cabe destacar que o presidente argentino não é torcedor do Newell’s. Mas mesmo torcendo para o , de Buenos Aires, ele gostaria de ver Messi voltando para sua terra natal, o que também aconteceu com Diego Maradona, revelado nas categorias de base do Argentinos.

"O grande mérito de Maradona é que ele jogou sozinho contra o mundo. Nunca vi um jogador como ele”, destacou. “Eu o admiro profundamente, mais do que Messi, para ser sincero, porque ele vem da base do Argentinos. Ele era uma espécie de gladiador, com uma força incrível".

Mas enquanto os argentinos esperam pelo retorno de Messi, outros clubes também seguem de olho na situação. Com ou sem multa rescisória, Manchester City, PSG e Inter de Milão são os favoritos para levar o argentino.