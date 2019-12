Vai ter invasão? Qatar espera pelo menos 10 mil torcedores do Flamengo

Governo do Qatar informa que 8.750 flamenguistas já reservaram hotéis e passagens aéreas deixando o Brasil até terça-feira, data da estreia do time

A torcida do promete uma invasão ao Qatar. Mais de 10 mil flamenguistas são esperados no local que sediará o 2019. O país já registrou 8.750 brasileiros presentes para assistir ao torneio, que se inicia nesta terça-feira (17) para o time rubro-negro.

Este número é referente aos torcedores que estão saindo do , com voos de todas as companhias aéreas e hotéis reservados até terça-feira, data da semifinal contra o Al Hilal.

A situação remete à invasão corintiana ao , em 2012, quando o clube foi campeão mundial sobre o .

À época, a diretoria falou em 30 mil pessoas no país asiático. No entanto, o consulado japonês registrou 10.434 vistos emitidos para brasileiros irem ao local no período.

O Flamengo faz a estreia no Mundial às 14h30 (de Brasília) diante do Al Hilal. Em caso de classificação à decisão, a equipe entrará em campo no sábado (21), também às 14h30 (de Brasília), contra o vencedor do jogo entre e , do .