O Real Madrid fechou a contratação de Yan Diomande neste verão, tornando-se a mais cara de sua história. Foram pagos 125 milhões de euros ao Leipzig.

O jogador marfinense tem apenas dezenove anos e, mesmo assim, reúne todos os atributos e qualificações de um futebolista profissional.

Borja Jiménez, que o treinou no Leganés, declarou: "Ele vai surpreender a todos".

E acrescentou, em declarações publicadas pelo jornal "Mundo Deportivo": "É um jogador que poucos conhecem, viram dele apenas lances curtos, mas acredito que vai surpreender muitos com sua ousadia".

E continuou: "É um jogador que muda o rumo da partida, você não consegue determinar se ele está usando o pé direito ou o esquerdo quando está com a bola", uma característica rara no futebol moderno.

E completou: "Ele vai trazer muita objetividade e uma habilidade excepcional no drible individual".

E prosseguiu: "Ele tem a capacidade de parar, ou seja, de estancar completamente a bola e esperar o adversário se aproximar, para então driblar".

Em seguida, relatou uma história dos tempos em que o jogador estava com o time reserva do Leganés: "Depois de 15 ou 20 minutos de treino, ele já nos mostrou... eu não entendia o que esse jogador estava fazendo no time reserva".

E concluiu: "O nível dele era tão alto que decidiram tirá-lo de campo para evitar qualquer imprevisto e prevenir uma lesão".