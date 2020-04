"Vai sobreviver": agente detalha quadro de jogador do Montpellier em coma induzido por Covid-19

Junior Sambia, volante francês de 23 anos, tem quadro grave, porém estável; jogadores e clubes se solidarizam

O volante Junior Sambia, do , está internado em coma induzido no hospital Clinique du Parc, em , após testar positivo para o novo coronavírus. As informações são do jornal local L'Equipe, que falou com o agente do atleta de 23 anos neste sábado.

De acordo com o relato de Frédéric Guerra, os médicos decidiram suspender o uso de analgésicos na última sexta-feira para ver se o jogador francês voltava a respirar sem a ajuda de aparelhos. "Ainda não temos os resultados porque ele está acordando. Isso já é uma boa notícia", declarou.

"Disseram que o estado dele é estável. Isso significa que não está melhorando, mas também que não está piorando. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Você tem que pensar positivo, e o Junior vai sair dessa. Ele é um garoto que nem sempre teve tanta sorte, mas que sempre soube lutar", completou o empresário.

Mais times

Guerra ainda declarou que Sambia estava em isolamento e que deve ter contraído o vírus quando saiu para fazer compras. Com a confirmação de que está com Covid-19, o volante se tornou o primeiro atleta da primeira divisão francesa a ser diagnosticado com a doença.



O Montpellier não deu muitos detalhes sobre o quadro do volante. Em nota oficial na última quinta-feira, sem citar o nome de Sambia, o clube disse que "após problemas digestivos e respiratórios, um de nossos jogadores foi hospitalizado em um ambiente especializado para se beneficiar de cuidados adequado".



Conforme mais notícias sobre o volante foram divulgadas, jogadores e clubes se manifestaram. Andy Delort, atacante do Montpellier, postou uma foto do grupo reunido e disse que "um pailladin (como são chamados os atletas da equipe) nunca desiste. Estamos juntos. Força". Já o zagueiro Damien Le Tallec escreveu "seja forte, meu irmão".

Mais artigos abaixo

Une famille 🙏

Un Pailladin ne lâche rien !!

On est ensemble, Force à toi mon gars pic.twitter.com/muIcN7xWpz — Andy Delort (@AndyDelort9) April 24, 2020

Clubes como Olympique de Marseille, , , Nice, Metz e também enviaram mensagens de apoio na postagem do Montpellier que informava que um dos atletas do time estava no hospital. O perfil oficial da também se solidarizou.

Junior Sambia nasceu em Lyon e é filho de imigrantes da República Centro-Africana. Começou a carreira no Niort, que atualmente está na segunda divisão francesa, tendo estreado no time profissional aos 18 anos, em 2014. Três temporadas depois, foi emprestado ao Montpellier, que o comprou em definitivo em 2018.

O está paralisado desde meados de março em virtude da pandemia do novo coronavírus. Há discussões para que os times retomem os treinamentos no dia 11 de maio, quando a pretende reabrir as escolas e o comércio.