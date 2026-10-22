“Vai ser uma guerra!”: promessa do Barcelona, Xavi Espart manda recado desafiador ao Real Madrid antes do El Clásico

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A sensação adolescente do Barcelona, Xavi Espart, esquentou o clima para o aguardado El Clásico de domingo ao prometer que o time catalão está pronto para um duelo físico contra o Real Madrid. Apesar da decepção com um revés recente na Champions League, o jovem versátil garante que sua equipe deixará tudo em campo no Camp Nou.

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A ascensão meteórica de Espart e seu primeiro gol na Champions League

Espart vive um grande momento individual, apesar do recente revés europeu de seu clube. O defensor do Barcelona marcou seu primeiro gol na Champions League durante a derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain no Parc des Princes.

Em entrevista à TNT Sports após a partida, o adolescente falou sobre o período intenso desde que passou a integrar o elenco principal. Com o gol na capital francesa, ele chegou a dois pelo time principal e reforçou sua crescente importância na equipe comandada por Hansi Flick.

Agora, suas atenções já se voltaram para os compromissos nacionais. O Barcelona enfrenta o Real Madrid no domingo, em um confronto decisivo por La Liga, e Espart sabe bem o que está em jogo na disputa pelo título.

Espart busca seu próprio caminho em meio a comparações com Lahm

Getty Images





Flick comparou recentemente Espart ao ícone alemão Philipp Lahm, destacando a versatilidade tática e a inteligência do jovem. Embora valorize o elogio do treinador, o adolescente está determinado a construir sua própria trajetória na Catalunha.

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"É uma honra ser comparado a Philipp Lahm, mas tento traçar meu próprio caminho na carreira", explicou Espart. "Ele é um jogador lendário; fico feliz que Flick me compare a ele."

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Ao falar mais sobre sua versatilidade em campo, acrescentou: "Também posso jogar como lateral-esquerdo, lateral-direito e no meio-campo. Sou um lateral que tende a se deslocar para o meio.

"Dependendo do jogo, posso atuar pela esquerda, pela direita ou mais por dentro. Sou um lateral que tende a se deslocar para o meio. É claro que gosto de ser comparado a ele, porque é um jogador lendário, e fico muito feliz que (Flick) diga isso."

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O sonho na Champions League e a realidade do clássico

Apesar da decepção com o resultado da equipe em Paris, o jogador formado nas categorias de base reconheceu a importância de marcar no maior palco do futebol europeu. O gol representa um grande passo em uma temporada na qual ele rapidamente ganha destaque.

"Tudo aconteceu muito rápido. Fiz uma tabela e, quando vi que tinha a chance, não pensei duas vezes", recordou sobre o gol contra o PSG. "Neste estádio, contra o PSG na Champions League, é o jogo dos sonhos de qualquer garoto. Meu primeiro gol na Champions League, dois gols pelo time principal. Estou muito feliz. É uma loucura."

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Mas as comemorações terão de esperar, já que a rivalidade nacional agora é prioridade. De olho no confronto no Camp Nou, Espart fez um alerta contundente ao Real Madrid: "Vai ser uma guerra. Vamos com tudo; temos de dar 100% e temos a chance de ampliar nossa vantagem em pontos sobre eles. Vamos lutar até o fim."

Muito em jogo no Camp Nou





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O El Clásico de domingo oferece ao Barcelona uma oportunidade importante de fortalecer sua posição na disputa pelo título de La Liga. Somar pontos contra o Real Madrid em casa seria um grande impulso para o moral da equipe após a derrota para o PSG.

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Para Espart, a partida será mais uma grande oportunidade de mostrar sua versatilidade. Seja atuando pelos lados ou se deslocando para o meio-campo, o adolescente buscará corresponder às suas palavras e ajudar a equipe de Flick a conquistar uma vitória marcante sobre seu maior rival.