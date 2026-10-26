“Vai ser um desastre!”: Ashley Young faz alerta contundente ao Manchester United sobre Antonio Conte

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O ex-defensor do Manchester United Ashley Young alertou seu antigo clube de que a contratação de Antonio Conte como treinador poderia resultar em um desastre completo. O técnico italiano tem sido fortemente cotado para assumir o comando em Old Trafford, enquanto aumenta a pressão sobre Michael Carrick após uma sequência de resultados ruins.

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Pressão aumenta em Old Trafford

Os rumores sobre o comando técnico do United ganham força enquanto Carrick luta para manter o emprego. Segundo relatos, o atual treinador está à beira da demissão após uma péssima sequência de resultados.

Recentemente, o United sofreu uma humilhante derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, seguida pouco depois por uma derrota em casa por 3 a 0 para o Bournemouth na Premier League. A crise se agravou depois que jogadores experientes criticaram publicamente as decisões recentes do clube.

Com a possibilidade de o cargo ficar vago, Conte surgiu como um candidato de peso. No entanto, Young, ex-lateral do United, acredita que levar o italiano para Manchester pode ser um erro catastrófico para o elenco atual.

Young alerta para um possível desastre

Young conhece bem os métodos de Conte: conquistou o título da Serie A sob seu comando na Inter na temporada 2020-21. Apesar daquele sucesso, o inglês considera que o exigente treinador não combina de forma alguma com o vestiário do United. Em entrevista ao Overlap Daily, Young não poupou palavras ao avaliar seu ex-treinador.

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“Trabalhei com ele na Inter. Ele é maluco, aliás, maluco”, explicou. “Muito se tem falado sobre os números de corrida do Manchester United. Se os jogadores não vão correr e Antonio Conte assumir o time, acho que será um desastre.”

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Treinos duríssimos e reuniões de vídeo intermináveis

Conte é conhecido por seu estilo exigente e por seu comportamento à beira do campo, que Young comparou diretamente ao de Diego Simeone. O italiano exige treinos intensos, com grande desgaste físico, além de análises táticas exaustivas. Young revelou que o elenco passava por análises pós-jogo duríssimas sempre que os resultados não saíam como esperavam.

“Ele fazia muita coisa. Nos treinos, havia muito 11 contra 11, às vezes um pouco monótono”, contou Young. “As reuniões eram longas. E, quando digo longas, quero dizer que, se perdêssemos um jogo, podíamos entrar para a reunião e ele parava literalmente tudo. Podíamos ficar lá por três ou quatro horas. Era de pensar: ‘Vamos lá, sejamos sérios’.

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“Acho que esse é um dos motivos pelos quais ele não fica muito tempo nos clubes, porque não é só a resistência mental dos jogadores que ele tenta testar, mas também a da diretoria e dos proprietários. Acho que as pessoas se irritam com ele e pensam: ‘Está na hora de você ir embora’.”

Disputa pelo comando técnico do United

Embora Conte siga entre os principais candidatos, ele não é o único treinador acompanhado pela cúpula do United. Outros técnicos de destaque são apontados como possíveis substitutos caso Carrick seja demitido.

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Segundo relatos, Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Unai Emery e Fabian Hurzeler estão no radar do clube, que avalia seus próximos passos. Por enquanto, Carrick segue no comando, mas a pressão é grande. A cúpula do clube terá de tomar, nos próximos dias, uma decisão crucial que pode definir o restante da temporada da equipe.