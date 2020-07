"Vai se f...": Clima entre Klopp e Lampard ficou pesado no Anfield

Falta marcada na partida entre Chelsea e Liverpool , que originou o gol de Alexander-Arnold, gera discussão entre os treinadores

É claro que o futebol com estádios sem torcida não é o mesmo. Mas talvez a única vantagem disso seja poder ouvir todas as conversas que acontecem dentro de campo, entre jogadores, técnicos e árbitros. E na última quarta-feira (24), Jurgen Klopp e Frank Lampard protagonizaram um episódio que talvez passasse batido se Anfield estivesse lotado. O clima ficou pesado entre os treinadores e novas imagens mostram ainda mais detalhes da discussão acalorada.

e se enfrentaram antes de os Reds receberem o troféu da Premier League, algo que vinha sendo esperado há muito tempo. O atual campeão levou a melhor dentro de campo e saiu com a vitória por 5 a 3 em um dos grandes jogos da temporada na .

A partida também valia bastante para os Blues, que com um empate teriam garantido a classificação para a Champions League. Com a derrota, a classificação fica apenas para a última rodada, em duelo contra o Wolverhampton, que também briga por um lugar na .

Pela importância da partida, era natural que os ânimos estivessem aflorados. Então, ainda no primeiro tempo, o árbitro marcou falta de Kovacic em Sadio Mané. Lampard não concordou com a decisão e reclamou, dizendo que não houve falta no lance.

A partir disso a discussão começa entre o treinador dos Blues e a comissão técnica do Liverpool. Enquanto Klopp pedia para Lampard se acalmar, o inglês dizia "vai se f..." e Pep Lijnders, auxiliar dos Reds, também se envolvia na discussão.

Lampard and Klopp ‘exchanging words’ in their technical areas last night. 😂🖕🏻 pic.twitter.com/lrIjNbpsb6 — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) July 23, 2020

Então, na cobrança da falta que originou a discussão, Alexander-Arnold acerta um lindo chute e manda a bola para o fundo das redes. Linjders comemorou com entusiasmo o gol, em direção a comissão técnica do Chelsea. Quando Klopp percebe, rapidamente pede para seus companheiros pararem com as provocações.

Pep’s celebration, Klopp telling him to be calm and Lampard’s reaction to it...pic.twitter.com/6k0v2EMcJv — Ste Hoare (@stehoare) July 23, 2020

Após a partida, Lampard afirmou que tem total respeito por Klopp e pelo Liverpool, mas acrescentou que o alemão deve garantir que seu time não fique muito "arrogante". Os dois treinadores apertaram as mãos após o apito final e o inglês ainda pôde ser visto dando parabéns a Sadio Mané pela conquista do título.

Foto: Getty Images

“Acho que Frank tem sido muito melhor do que eu, quando era um jovem treinador, me vi algumas vezes na frente do comitê disciplinar", disse Sam Allardyce, ex-comandante da seleção da Inglaterra ao TalkSPORT.

“Se Frank está dando uma dica [ao pedir para a equipe do Liverpool não ser arrogante], ele viu algo que não gostava, algo que acha um pouco arrogante e é o único homem que pode mencionar isso. E se for o banco do Liverpool, eles devem prestar atenção. Frank já fez muito no futebol”, completou.