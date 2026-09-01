O Manchester United fez contatos urgentes com o Manchester City para se informar sobre a possibilidade de contratar um dos astros do time azul-celeste, em um movimento surpreendente nas últimas horas do mercado de transferências de verão.

O jornalista Ben Jacobs, pelo X, citou Alex Crook, jornalista da "talkSPORT", ao informar que o Manchester United fez uma consulta inicial a respeito do lateral-esquerdo argelino Rayan Aït-Nouri.

Ele afirmou que o interesse do Manchester United no lateral de 25 anos é "real", o que abre a porta para a possibilidade de sua transferência para as fileiras do time do técnico Michael Carrick.

Ainda assim, "a possibilidade de concluir o negócio neste momento parece difícil, diante do pouco tempo restante antes do fechamento do mercado de transferências, além da rivalidade histórica entre os dois clubes da cidade de Manchester, o que pode aumentar as complicações de qualquer possível negociação".

Aït-Nouri havia disputado apenas 17 partidas na Premier League com o Manchester City na temporada passada, depois de ter chegado ao time vindo do Wolverhampton por 32 milhões de libras esterlinas no último verão.

O jogador argelino enfrenta forte concorrência pela posição de lateral-esquerdo no elenco do Manchester City, diante da capacidade de Josko Gvardiol, Nico O'Reilly e Rico Lewis de também ocuparem essa posição.

A incerteza sobre o futuro de Aït-Nouri no time também aumentou após a saída do técnico Pep Guardiola, de acordo com o mesmo relatório.

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