Vai sair? Salah recusa proposta de renovação do Liverpool e negociações emperram

Autor de um dos gols do Liverpool na vitória sobre o Brighton, neste sábado (12), Mohamed Salah segue fazendo história dentro de campo com a camisa dos Reds. Fora dele, porém, parece estar em pé de guerra com a diretoria.



Tudo porque o egípcio ainda não renovou o contrato com o time inglês. Seu vínculo vai até junho de 2023 e ambas as partes parecem distantes de um acordo.



Enquanto o Liverpool parece relutante em pagar a pedida de Salah, o atacante recusou a primeira proposta do clube. Mas isso não vem afetando o desempenho dentro de campo de um dos melhores jogadores da atual edição da Premier League.

Getty Images

Essa excelente fase é uma das razões pela qual os Reds vem exibindo tamanha preocupação em renovar o contrato de um de seus destaques. Vale lembrar que o egípcio poderá assinar um pré-contrato já no final de 2022.



De acordo com reportagem do The Guardian, a vontade de Salah é permanecer em Anfield, mas o atleta exige um aumento significativo em seus vencimentos. Os sinais, por enquanto, são negativos, e as conversas estão emperradas no momentos.



Nesta última sexta-feira (11), por exemplo, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, foi perguntado sobre a situação do atacante e desconversou, afirmando que o "clube fez o que tinha de fazer", e que só restaria esperar.



Pouco tempo depois, o empresário de Salah, Ramy Abbas Issa, foi às redes sociais e publicou uma mensagem com vários emojis rindo, no que muitos internautas interpretaram como uma reação aos comentários do técnico.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

Klopp está certo: ainda precisamos esperar e Salah tem muito tempo de contrato. É inegável, porém, que clube e jogador parecem distantes de um acordo neste momento. E se essa situação se estender... certamente surgirão muitos interessados no futebol do atacante de 29 anos.