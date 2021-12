Vai sair? Cristiano Ronaldo está "muito feliz" no Manchester United

Você deve se lembrar das especulações de que Cristiano Ronaldo, atacante do Mancheter United, estaria trocando o time inglês pelo Barcelona, que surgiram no dia 28 de dezembro. Porém, Jorge Mendes, agente do jogador, tratou logo de esfriar os rumores desse posível negócio.

O jornal espanhol Mundo Deportivo publicou a informação de que o português teria se oferecido para fechar com o Barcelona, mas tudo isso não passou de uma grande brincadeira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na verdade, o dia 28 de dezembro, a Espanha celebra o Dia dos Santos Inocentes. A data é conhecida tradicionalmente pelas pessoas espalharem mentiras para pregar peças em amigos "inocentes". No entanto, os jornais espanhóis também aproveitam o momento para entrar no clima com notícias falsas.

Em 2021, por exemplo, a notícia que tomou conta foi que Cristiano Ronaldo teria sido oferecido ao Barcelona depois de estar insatisfeito na Inglaterra, com intermédio de Gerard Piqué.

O agente do jogador, Jorge Mendes, tratou logo de esfriar os rumores, dizendo que o atacante português está muito feliz na Inglaterra.

"Cristiano Ronaldo está muito feliz no Manchester United. Ele vai continuar com suas performances excelentes e sólidas, como sempre em sua carreira. Vai ser uma ótima temporada para ele, tenho certeza", disse o empresário à Sky Sports, da Italia.

O craque português retornou para o United vindo da Juventus, da Itália, depois de 11 anos longe do clube. Além disso, o jogador assinou um contrato de duas temporadas nos Red Devils, com a opção de um ano extra.

Apesar de um bom começo, o time inglês perdeu forças ao longo temporada, com Ole Gunnar Solskjaer sendo demitido do comando técnico da equipe.

Ainda assim, o português marcou 14 gols em 20 jogos desde que voltou ao clube, incluindo um tento decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Burnley, nesta quinta-feira.