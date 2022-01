Vai pra Disney? Endrick concorda com veto de Abel para jogar Mundial pelo Palmeiras

Endrick foi o grande destaque da campanha do título do Palmeiras na Copinha 2022, e mesmo com toda a expectativa criada por seu desempenho, adotou um discurso mais contido e humilde ao final da partida contra o Santos.

Falando com a reportagem depois da goleada por 4x0, onde marcou o primeiro gol, o atacante de 15 anos celebrou o título, mas também aproveitou para afirmar que entende a decisão de Abel Ferreira de não levá-lo para o Mundial de Clubes.

“Eu estou tranquilo, vou torcer muito para nós levarmos este Mundial. Fico tranquilo, penso na base, não penso no profissional para não atrapalhar minha carreira. Se eu subir um dia, vou começar uma nova carreira lá. Fico tranquilo, o Abel está supercerto, vou torcer muito e se Deus quiser vamos levar este título mundial”.

A fala do jovem repercute a afirmação do treinador Abel ferreira, que brincou dizendo que o atacante deveria “ir para a Disney”, considerando a pouca idade do campeão da Copinha. Aos 15 anos, Endrick não tem idade sequer para assinar um contrato profissional com o Verdão.

“É um título muito importante para a nossa sociedade. A gente não tinha este título e graças a Deus conquistamos. Os prêmios são todos consequência. O grupo me ajudou bastante, não ganhei o craque sozinho. E o primeiro de tudo é Deus. Tenho que agradecer à minha família, minha namorada, meu irmãozinho. Sempre agradecer a Deus”, completou o jogador.