O astro argelino Ibrahim Maza, jogador do Bayer Leverkusen, revelou seu desejo de atuar no futuro com a camisa do Paris Saint-Germain, afirmando que ingressar no clube francês representa um sonho para ele, diante da grande posição que o clube ocupa entre as equipes do futebol mundial, em meio a informações que falam sobre o interesse do Paris em contar com seus serviços.

Maza disse, em entrevista à rede "Sky Alemanha": "Com certeza, seria um grande sonho jogar um dia por um clube tão tradicional como este. Acredito que todos nós percebemos a grandeza do Paris Saint-Germain. É um dos melhores clubes do mundo, ao lado de Real Madrid, Barcelona e Arsenal".

O jogador argelino acrescentou, conforme divulgado pela rede "Foot Mercato": "Jogar por um clube como este é um objetivo que busco, assim como acontece com muitos jogadores de futebol", numa clara referência à sua ambição de se transferir no futuro para um dos gigantes do continente europeu, algo que pode despertar o interesse da diretoria do Paris Saint-Germain, apesar de não haver movimentações oficiais anunciadas para sua contratação até o momento.

As declarações de Maza surgem em um momento em que circulam notícias sobre o interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo, já que relatos da imprensa alemã mencionaram que o clube francês observa o jogador do Bayer Leverkusen, visto como um dos talentos promissores capazes de oferecer um reforço ofensivo à equipe nos próximos anos.

Mas esse interesse não se transformou em negociações até agora, pois relatos da imprensa, citando a rede "RMC", indicaram que o Paris Saint-Germain não pretende entrar em negociações para contratar o jogador de 20 anos, cujo valor de mercado é estimado em cerca de 50 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt".

O Bayer Leverkusen não parece disposto a abrir mão de Maza num futuro próximo; pelo contrário, a diretoria do clube alemão busca renovar seu contrato, que atualmente se estende até 2030, depois de ele apresentar atuações marcantes que lhe renderam uma posição importante dentro da equipe, a ponto de alguns começarem a vê-lo como um possível sucessor de Florian Wirtz, atual astro do Liverpool.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain busca opções ofensivas para reforçar seu elenco, especialmente com a ausência prolongada de Khvicha Kvaratskhelia devido a uma lesão no ligamento cruzado, embora a diretoria do clube não pareça entusiasmada em fechar um negócio substituto durante a próxima janela de transferências de inverno.

Luis Enrique, treinador da equipe parisiense, havia afirmado em declarações à imprensa que a ausência de jogadores por lesões não significa necessariamente a contratação de novos elementos, explicando: "Não, não necessariamente. A ausência de lesões não significa necessariamente a contratação de novos jogadores. No início da temporada eu disse que somos capazes de lidar com qualquer coisa, mesmo em caso de lesões graves, mas continuamos abertos às oportunidades disponíveis".

O nome do Paris Saint-Germain também foi associado ao jovem francês Eli Junior Kroupi, atacante do Bournemouth de 20 anos, depois que relatos ingleses falaram sobre a renovação do interesse do clube em contratá-lo, fazendo com que Maza e Kroupi permaneçam entre os nomes mencionados nos relatos ligados às opções do clube francês, apesar de não haver indícios de uma movimentação oficial para fechar qualquer uma das duas negociações.