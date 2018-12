Vai para o Galo ou fica no Timão? Agente de Clayson aguarda resposta do Atlético-MG

Empresário do atacante emitiu nota oficial para esclarecer a negociação

Diante das inúmeras informações publicadas a respeito de uma eventual saída de Clayson do Corinthians para o Atlético-MG, a assessoria do jogador emitiu um comunicado na noite dessa terça-feira (18) para esclarecer a situação da negociação que envolve também a ida de Luan para o Timão.

A primeira proposta feita pelo Atlético-MG de manter os salários recebidos por Clayson no Corinthians foi recusada pelo atacante, que afirmou que só deixará o Timão por uam condição melhor. Uma contraproposta foi feita pelo agente Edvaldo Ferraz, que disse estar aguardando uma resposta.

A ideia é que os dois sejam negociados em definitivo. Atualmente, Clayson tem contrato com o Corinthians hoje vai até o fim de 2021, enquanto o vínculo de Luan se encerra em abril de 2022.



(Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

Confira abaixo a nota oficial

"Diferentemente do que foi publicado pelo site Meu Timão, Clayson, atleta do Corinthians, não freou sua saída do clube. Ele tem vínculo com o Corinthians e, em nenhum momento, procurou outro clube. Ele foi, sim, procurado.

Diante da procura, o empresário Edvaldo Ferraz, representante do jogador, colocou as condições de Clayson para se transferir ao Atlético-MG. O agente aguarda uma resposta.

Desde o início das tratativas, Clayson e seu empresário ficaram muito satisfeitos em serem procurados por um outro grande clube do futebol brasileiro, agradeceram ao competente técnico Levir Culpi, mas também frisaram o vínculo, de ainda mais três temporadas, com o Corinthians. O atleta está feliz no Corinthians e respeita as decisões da entidade."