Um relatório da imprensa afirmou que os juízes exigiram que um ex-astro espanhol, cujo nome esteve ligado à última partida do argentino Lionel Messi pelo Barcelona, se prepare para sua prisão sob acusação de abuso sexual nos próximos dias.

De acordo com o jornal "As", a Terceira Seção do Tribunal de Almería pediu à equipe de defesa do ex-jogador do Celta de Vigo, Santi Mina, que apresente seus argumentos sobre a execução da sentença no prazo de dez dias.

Mina será preso por quatro anos, sob acusação do abuso sexual ocorrido em 2017 e declarado definitivo pelo Supremo Tribunal.

Segundo a sentença proferida pelo Tribunal de Almería, os juízes concedem à representação legal do homem condenado esse espaço para "apresentar as alegações relativas à execução de sua pena no mesmo documento".

Como a pena ultrapassa dois anos de prisão, a suspensão comum não é possível, portanto o próximo passo judicial, uma vez concluído esse procedimento, será a emissão de uma ordem para o ingresso voluntário do jogador na prisão de sua escolha.

O Tribunal de Almería exige que o jogador galego se manifeste sobre o cumprimento da "proibição de aproximar-se da vítima a uma distância inferior a 500 metros e de comunicar-se com ela por qualquer meio, por doze anos".

Também repreende Santi Mina e o adverte de que ele poderia "cometer o crime de quebra de sentença em caso de descumprimento" dessas restrições.

A decisão do tribunal também concede ao Ministério Público a oportunidade de apresentar sua posição sobre como pagar o valor da indenização civil de 25 mil euros imposta ao jogador como compensação por danos morais. Além disso, a sentença do tribunal confirma a absolvição de seu companheiro de equipe, o jogador David Goldar.

Esse processo de execução tem início depois que a Câmara Criminal do Supremo Tribunal ratificou, em setembro passado, a sentença proferida contra Mina sob acusação de abuso sexual contra uma mulher nas primeiras horas do dia 16 de junho de 2017, em uma caminhonete estacionada perto de uma boate em Mojácar (Almería).

Estragou a despedida de Messi do Barcelona

O nome de Santi Mina esteve ligado ao estrago na despedida de Messi do Barcelona, já que ele encerrou a trajetória da "Pulga" com o Barça com uma derrota dolorosa.

Messi disputou sua última partida com a camisa do Barcelona em 16 de maio de 2021, contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona caiu de forma surpreendente diante de seu visitante, o Celta de Vigo (1 a 2), na partida que os reuniu no estádio Camp Nou, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol.

A lenda argentina Lionel Messi marcou o gol que colocou o Barça em vantagem aos 28 minutos, mas Santi Mina igualou o placar para os visitantes apenas 10 minutos depois, antes de Mina marcar o segundo gol aos 89 minutos, fazendo evaporar o sonho do Blaugrana de conquistar o título de LaLiga pela segunda temporada consecutiva.

Rejeição dos 29 fundamentos de recurso da defesa

O Supremo Tribunal rejeitou integralmente os vinte e nove fundamentos de recurso da defesa e apontou que o acusado agiu "aproveitando-se do espaço estreito e estranho" para a vítima, e "que ele bloqueava a única saída e ela estava em estado de choque".

A sentença do Supremo Tribunal confirmou a existência de um primeiro ataque "surpresa", o que por si só demonstra a ausência de consentimento, seguido de um segundo ataque executado explicitamente "apesar da ausência de consentimento da vítima".

Os juízes rejeitaram a existência de qualquer tipo de erro em relação à vontade da mulher, e afirmaram que o fato de o atleta ter interrompido seu ato quando a jovem assim exigiu "comprova o momento em que o ato terminou e explica por que o tribunal descartou o uso de violência ou intimidação; isso não comprova que a vítima tenha consentido previamente ou que o acusado tenha acreditado que ela havia consentido".

A decisão estabeleceu que a mulher "sofre de ansiedade intensa e sintomas de depressão relacionados aos acontecimentos, teve sua vida cotidiana significativamente afetada e sofre de transtorno de estresse pós-traumático crônico".

O Supremo Tribunal também rejeitou o recurso apresentado pela equipe jurídica da vítima, que exigia a prisão do jogador por oito anos sob acusação de abuso sexual.

Os juízes negaram esse pedido, por considerarem que o relato do tribunal de primeira instância não descreveu o uso por Mina de "violência coercitiva" para forçar a jovem.

Vale lembrar que Mina atuou pelas diversas seleções da Espanha, começando pelas categorias de base e chegando à seleção sub-21, mas nunca vestiu a camisa da seleção principal.