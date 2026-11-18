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Uma única pergunta incendiou a torcida do Trabzonspor nas últimas horas: o atacante brasileiro Richarlison vai jogar ao lado de Mohamed Salah no time turco? O negócio, que parecia distante no meio do ano, agora está ao alcance, e o Tottenham finalmente abriu a porta.

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O Trabzonspor começou cedo os preparativos para a janela de transferências de inverno e colocou o atacante brasileiro Richarlison, do Tottenham Hotspur, no topo de suas prioridades para reforçar o setor ofensivo. A diretoria quer montar um time forte, capaz de brigar de verdade na segunda metade da temporada.

De acordo com o site turco 61saat, Richarlison voltou ao radar do Trabzonspor depois de já ter interessado ao clube no início da atual temporada. Na época, porém, as negociações foram interrompidas por causa das altas exigências financeiras do Tottenham.

O site afirma que o jogador brasileiro perdeu completamente o espaço no elenco do Tottenham e não faz mais parte dos planos da comissão técnica para o futuro. Por isso, a diretoria do clube londrino decidiu liberá-lo em janeiro, o que deixou o negócio mais próximo do que nunca.

Segundo reportagens da imprensa britânica, a diretoria do Tottenham pediu aos agentes de Richarlison que procurem um novo clube para ele no inverno, um sinal claro de que a relação entre as partes chegou a um beco sem saída e de que a permanência do jogador em Londres deixou de ser uma opção.

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No início da temporada, o Tottenham pedia cerca de 20 milhões de euros para abrir mão do atacante brasileiro. Agora, o clube recuou e reduziu o valor pedido para algo entre 10 e 15 milhões de euros, na tentativa de facilitar a saída do jogador e obter algum retorno financeiro antes do fim de seu contrato.

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O Trabzonspor, por sua vez, se esforça para chegar a um acordo com o Tottenham sobre o valor da transferência e, ao mesmo tempo, tenta convencer o jogador a aderir ao seu projeto esportivo, garantindo que ele será a principal estrela do time e terá a oportunidade de atuar como titular com regularidade.

A diretoria do Trabzonspor já entrou em contato com os dirigentes do Tottenham e também conduziu conversas paralelas com os agentes de Richarlison para conhecer suas exigências salariais e condições pessoais, na tentativa de resolver tudo cedo, antes que outros clubes entrem na disputa.

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O maior obstáculo até agora, no entanto, é o valor da transferência. O Trabzonspor não quer pagar mais de 10 milhões de euros, principalmente porque o contrato do jogador termina ao fim da atual temporada, o que significa que ele estará disponível de graça em poucos meses.

Do outro lado, o Tottenham mantém sua posição e pede um valor mais alto, mesmo sabendo que o jogador está fora de seus planos e não vem atuando: ele só apareceu na primeira partida da temporada antes de ser afastado do elenco.

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Richarlison tem 29 anos e também deseja deixar o Tottenham para recuperar seu nível e ganhar minutos com regularidade, o que coloca sua posição em sintonia com o interesse do Trabzonspor.

O clube turco vê o fim próximo do contrato do jogador e sua ausência do elenco do Tottenham como fatores positivos, que podem ajudá-lo a fechar o negócio por um preço adequado em janeiro, sem entrar em grandes leilões financeiros.

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Ainda assim, o Trabzonspor não está sozinho na disputa: vários clubes ingleses e brasileiros também demonstraram interesse em contratar Richarlison, o que pode aumentar a concorrência nas próximas semanas.