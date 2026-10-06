Segundo a Marca, o ícone merengue estaria prestes a se transferir para o Getafe, que trabalha intensamente para contratar o campeão europeu espanhol. As negociações já estariam bastante avançadas.

Mas, antes de Carvajal poder assinar com o rival de liga do Real, a instância de controle financeiro da La Liga da Espanha ainda precisa dar seu aval em relação à estrutura salarial do 11º colocado, afinal o teto salarial do Getafe é consideravelmente mais baixo do que o do Real.

Recentemente, o Calciomercato informou que Carvajal também seria um candidato no Milan após as amargas e longas ausências de Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. No entanto, os Rossoneri também teriam Raphael Guerreiro na mira, cujo contrato com o Bayern de Munique expirou em 30 de junho e que, consequentemente, também está sem clube.

Dani Carvajal vira uma lenda em atividade no Real Madrid - e um azarado

Carvajal jogou por mais de duas décadas em seu clube do coração, o Real Madrid, e nesse período disputou 451 partidas oficiais pelos profissionais (14 gols, 66 assistências). Ele chegou até a passar uma temporada na Bundesliga, no Bayer Leverkusen, antes de o Real acionar uma cláusula de recompra e trazê-lo de volta. Na sequência, conquistou com os Merengues, entre outros títulos, seis Champions League, quatro Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei.

Depois da conquista do título da Eurocopa na Alemanha em 2024, porém, o azar com lesões continuou acompanhando Carvajal. A uma grave lesão no ligamento cruzado em outubro, após a Euro, seguiram-se outros contratempos repetidamente. Na temporada passada, ele perdeu 18 jogos oficiais pelo Real e, além disso, sofreu uma fissura no pé pouco antes do fim da temporada. Também por isso, ele não voltou a ser convocado para o elenco da Copa do Mundo.

Depois disso, o veterano de 34 anos ficou fora dos holofotes. Mas isso pode mudar em breve. Caso Carvajal realmente acerte com o Getafe, a grande reencontro com o Real aconteceria por volta da virada do ano. No próximo fim de semana, o clube de Madri visita o ainda invicto Barcelona. Essa partida também certamente teria um certo apelo para Carvajal.

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