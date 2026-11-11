Vai ficar muito tempo fora? Revelado o resultado dos exames iniciais de Tchouaméni em Madri

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Aurélien Tchouaméni gerou preocupação no Real Madrid, depois que a Federação Francesa anunciou sua ausência nas duas próximas partidas da França, diante de Itália e Turquia, pela Liga das Nações da Europa, por causa de lesão.

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A decisão de afastá-lo veio depois da lesão sofrida pelo meio-campista internacional na região da virilha, que o impediu de concluir o treino de ontem, terça-feira, levando-o a retornar ao seu clube, o Real Madrid.

A Federação Francesa de Futebol esclareceu, em comunicado oficial, que Tchouaméni sentiu dores musculares desde sua chegada ao centro de Clairefontaine, apontando que a comissão médica da seleção decidiu, em coordenação com o jogador e após contato com os médicos do Real Madrid, devolvê-lo ao seu clube.

O meio-campista do Real Madrid deixou o centro de treinamento da seleção francesa em Clairefontaine e chegou a Madri no início da tarde desta quarta-feira, já tendo sido submetido aos exames médicos iniciais em meio a temores de que o jogador fique afastado das partidas por um período.

Mas, segundo informou a rádio "Cadena COPE", os exames médicos iniciais confirmaram tratar-se apenas de uma lesão leve na região da coxa.

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E afirmou: "Nada grave, e é perfeitamente possível que ele jogue contra o Celta de Vigo na retomada do Campeonato após a atual pausa internacional".

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A lesão atual é uma extensão do mesmo problema físico que Tchouaméni sofreu durante a última Copa do Mundo, e que o obrigou a desfalcar a concentração da seleção da França em setembro passado, antes de seu retorno à lista durante a atual pausa.

A seleção francesa está programada para enfrentar a italiana depois de amanhã, quinta-feira, antes de receber a Turquia no domingo, pela Liga das Nações da Europa.

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Chances de classificação da França

A seleção da França entra no confronto com a Itália, marcado para a noite de amanhã, quinta-feira, na cidade de Milão, com mais de um objetivo, pois a importância do aguardado clássico não se limita à disputa entre os líderes do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, mas se estende à definição da classificação às quartas de final, com a chance de encerrar a fase de grupos na liderança antes da última rodada.

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A seleção francesa, comandada por Zinedine Zidane, tem vantagem clara nas contas do grupo, após somar 10 pontos em quatro partidas, contra 7 pontos da Itália e 6 da Bélgica, enquanto a seleção turca fecha a tabela sem nenhum ponto.

O jogo de ida entre França e Itália havia terminado empatado em 1 a 1, numa partida que teve um erro de Lucas Da Cunha que resultou no gol de empate italiano, mas a seleção francesa entra no duelo de quinta-feira com o objetivo de assegurar sua passagem às quartas de final, antes de pensar em definir a liderança.

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A seleção da França tem seu destino nas próprias mãos, pois lhe basta um empate diante da Itália para garantir o encerramento do grupo entre o primeiro e o segundo colocados e, consequentemente, a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa, sem precisar esperar o resultado da última rodada, segundo relatório da rede francesa RMC.

Isso ocorre em meio à disputa direta entre Itália e Bélgica pela segunda vaga, já que as duas seleções se enfrentam no próximo domingo em Bruxelas, o que torna a conquista de um ponto pela França no estádio San Siro suficiente para evitar entrar em contas complicadas quanto à classificação.