Vai desistir?… Comunicado urgente da Federação Belga após o “presente da FIFA” para os Estados Unidos

A Federação Belga de Futebol divulgou um comunicado oficial para comentar a decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de suspender a punição de suspensão automática imposta ao atacante americano Folarin Balogun, após sua expulsão na partida contra a Bósnia e Herzegovina.

A FIFA se viu envolvida em uma grande controvérsia ao anunciar, de forma inesperada, que Folarin Balogun estaria apto a jogar pela seleção dos Estados Unidos na partida das oitavas de final contra a Bélgica, apesar de ter recebido um cartão vermelho direto na fase anterior contra a Bósnia e Herzegovina.

A federação afirmou em seu comunicado oficial: “A Federação Real Belga de Futebol expressou sua surpresa com a decisão da FIFA de declarar o jogador americano suspenso Folarin Balogun apto para jogar na partida entre os Estados Unidos e a Bélgica na segunda-feira”.

E continuou: “A Federação Internacional de Futebol (FIFA) baseia sua decisão no artigo 27 de seu Código Disciplinar. Esse artigo estabelece que a Comissão Disciplinar da FIFA pode suspender a execução de uma sanção disciplinar já imposta... No entanto, o artigo 66.4 do mesmo Código Disciplinar da FIFA estabelece claramente que o cartão vermelho (expulsão) implica automaticamente a suspensão do jogador para a partida seguinte, como ocorreu com todos os cartões vermelhos emitidos anteriormente durante a Copa do Mundo”.

E continuou: “Além disso, independentemente do exposto acima, a decisão entra em conflito direto com as disposições do Regulamento da Copa do Mundo de Futebol de 2026, conforme previsto no artigo 10.5: Se um jogador ou membro da comissão técnica for expulso por receber um cartão vermelho direto ou indireto (segunda advertência), ele será automaticamente suspenso da próxima partida de sua equipe. Além disso, outras sanções poderão ser aplicadas a ele”.

E acrescentou: “A natureza automática dessa suspensão também foi explicitamente confirmada no Circular nº 16 da Copa do Mundo, distribuído a todas as federações membros participantes em 12 de maio de 2026”.

A Federação Belga completou: “Essa mesma regra é reiterada em todas as reuniões de coordenação das partidas da Copa do Mundo de Futebol de 2026 antes de cada jogo e é incluída em todas as apresentações nas oficinas da Copa do Mundo de Futebol de 2026”.

E afirmou: “A fim de proteger os direitos legítimos de todas as equipes participantes e os princípios fundamentais do jogo limpo em nosso esporte, tanto nesta Copa do Mundo quanto em futuras edições do torneio, a Federação Real de Futebol está analisando todas as opções possíveis”.

Vale lembrar que a decisão da FIFA gerou grande polêmica e foi descrita por muitos jornais internacionais como um escândalo.