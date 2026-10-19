Os minuciosos exames médicos aos quais foi submetido o internacional marroquino Ezzedine Ounahi, meio-campista do Panathinaikos, da Grécia, revelaram um diagnóstico chocante que confirma sua longa ausência dos gramados.

Os resultados do exame de ressonância magnética, realizado na manhã desta segunda-feira, comprovaram que Ounahi sofre de uma ruptura muscular grave de grau três na altura do bíceps femoral da coxa direita, uma lesão classificada entre as mais complexas nos protocolos médicos esportivos.

O site Radio Mars, do Marrocos, citando fontes que descreveu como "próximas ao entorno do clube grego", informou que o período de recuperação deste tipo de lesão varia entre dois meses e meio e três meses, o que significa que Ounahi certamente ficará de fora da próxima convocação da seleção marroquina, assim como das duas partidas de Marrocos contra o Níger, marcadas para os dias 13 e 17 de novembro de 2026, no Marrocos, válidas pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Por sua vez, o site Hesport, do Marrocos, citando o site grego "Green Corner", informou que esta lesão afastará Ounahi de 15 partidas do Panathinaikos, entre 22 de outubro e 20 de dezembro, abrangendo competições do Campeonato Grego, da Copa da Grécia e da Liga Conferência Europa.

Nesse período, o Panathinaikos disputará 8 partidas no Campeonato Grego, além de duas partidas na Copa da Grécia e 5 na Liga Conferência Europa.

A lesão de Ounahi ocorreu durante a partida em que o Panathinaikos venceu o Asteras por cinco gols a um, no último domingo, pelo Campeonato Grego, quando Ounahi deixou o gramado carregado em uma maca, em uma cena que gerou grande preocupação entre os torcedores marroquinos e os simpatizantes do clube grego.

Esta lesão interrompe o arranque do astro marroquino, que marcou 3 gols em 8 partidas disputadas em todas as competições desde o início da atual temporada.