Os exames médicos minuciosos a que foi submetido o internacional marroquino Azzedine Ounahi, meio-campista do Panathinaikos, da Grécia, revelaram um diagnóstico chocante que confirma a sua ausência prolongada dos gramados.

Os resultados da ressonância magnética, realizada na manhã desta segunda-feira, comprovaram que Ounahi sofre de uma ruptura muscular grave de terceiro grau no bíceps femoral da coxa direita, uma lesão classificada entre as mais complexas nos protocolos médicos esportivos.

O site Radio Mars, do Marrocos, citou fontes que descreveu como "próximas do entorno do clube grego" ao afirmar que o período de recuperação deste tipo de lesão varia entre dois meses e meio e três meses, o que significa que Ounahi certamente ficará de fora da próxima convocação da seleção de Marrocos e dos dois jogos do Marrocos contra o Níger, marcados para os dias 13 e 17 de novembro de 2026, no Marrocos, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Por sua vez, o site Hesport, do Marrocos, citou o site grego "Green Corner" ao informar que esta lesão afastará Ounahi de 15 partidas do Panathinaikos, entre 22 de outubro deste ano e 20 de dezembro próximo, incluindo competições do Campeonato Grego, da Copa da Grécia e da Liga Conferência Europa.

Nesse período, o Panathinaikos disputará 8 jogos no Campeonato Grego, além de duas partidas na Copa da Grécia e 5 na Liga Conferência Europa.

A lesão de Ounahi ocorreu durante a partida em que o Panathinaikos venceu o Asteras por cinco gols a um, no último domingo, pelo Campeonato Grego, quando Ounahi deixou o gramado carregado em uma maca, em uma cena que gerou ampla preocupação entre os torcedores marroquinos e os adeptos do clube grego.

Esta lesão interrompe o início de temporada do astro marroquino, que marcou 3 gols em 8 partidas disputadas em todas as competições desde o começo da atual temporada.