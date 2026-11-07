Meio-campista é obrigado a deixar o campo
O jogador de 22 anos permaneceu em campo por apenas alguns minutos do segundo tempo da emocionante vitória por 3 a 2 sobre a Roma, na terça-feira. Visivelmente abalado e aparentemente em lágrimas, Baleba recebeu atendimento em campo antes de ser substituído com suspeita de um problema na musculatura posterior da coxa.
Contratado do Brighton por 70 milhões de libras no verão, ele se torna um desfalque difícil de assimilar para um elenco que já sofre com a falta de regularidade.
Carrick confirma ausência
Em entrevista à imprensa na sexta-feira, o técnico do United, Michael Carrick, deu uma atualização desanimadora sobre a condição física do jogador. Embora a equipe médica ainda esteja avaliando a extensão do problema, o treinador de 45 anos admitiu que seu meio-campista de destaque terá pela frente um período significativo de recuperação.
“Não sabemos exatamente, mas serão algumas semanas”, disse Carrick aos jornalistas ao ser questionado sobre o prazo de recuperação.
Em seguida, ele descartou o reforço contratado no verão para os próximos compromissos da equipe: “Definitivamente não será nesta semana, nem em nenhum momento durante a pausa para as seleções. Vai demorar um pouco mais do que isso.”
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Início de uma reação
Antes da vitória continental sobre a Roma, o United vinha de uma sequência ruim de nove jogos sem vencer. O triunfo dramático no meio da semana amenizou um pouco o clima em Old Trafford, mas Carrick mantém os pés no chão diante do desafio que tem pela frente.
“Cabe a nós dar continuidade a isso”, afirmou o treinador. “Foi uma noite fantástica. Considerada isoladamente, foi uma noite fantástica. Foi bom para os torcedores terminar daquela forma e ter aquela sensação. Sem dúvida, foi uma boa noite para todos nós.”
Ele alertou contra o excesso de confiança e pediu ao elenco que use o resultado como ponto de partida. “Ainda não está nada resolvido”, concluiu. “Ainda não conquistamos nada, e é apenas um momento que precisamos aproveitar, precisamos, sim, precisamos aproveitar para seguir em frente. Mas precisamos de mais noites assim, sem dúvida.”
Duelo com o Villa pela frente
Sem Baleba, Carrick precisa reorganizar rapidamente o meio-campo antes de um confronto crucial pela Premier League. O Manchester United recebe o Aston Villa em Old Trafford no domingo e precisa desesperadamente dos três pontos para salvar sua campanha no campeonato nacional.
Atualmente pouco acima da zona de rebaixamento, o United enfrenta uma enorme pressão para levar ao campeonato a garra demonstrada na competição europeia. Conquistar vitórias consecutivas será essencial para ganhar o tão necessário embalo antes da próxima pausa para as seleções.