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José Mourinho elogiou a atitude de Carlos Espi, autor do gol da vitória, mas alertou que o Real Madrid não pode continuar dependendo de viradas no fim dos jogos após vencer o Celta Vigo por 2 a 1. O técnico português também explicou por que as características de seus pontas atuais o impedem de escalar Espi ao lado de Kylian Mbappe em um 4-4-2 tradicional.

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Mourinho celebra “pontos de ouro” após pausa desgastante

José Mourinho celebrou três “pontos de ouro” depois que o Real Madrid virou o jogo contra o Celta Vigo, venceu por 2 a 1 e chegou à nona vitória consecutiva. Pablo Duran havia aberto o placar aos seis minutos. Após Kylian Mbappe desperdiçar um pênalti no primeiro tempo, Jude Bellingham empatou aos 66 minutos, antes de Carlos Espi, que saiu do banco, marcar o gol da vitória aos 85.

Mourinho revelou que o elenco estava fisicamente esgotado depois que vários jogadores enfrentaram voos de 12 horas e tiveram suas rotinas alteradas durante os compromissos com as seleções. Ele observou que Arsenal, Manchester City, Chelsea e Bayern de Munique também não conseguiram vencer no mesmo dia. “Vi jogadores com dificuldades físicas, vi jogadores que não estavam no auge e, depois, vi jogadores que se superaram e encontraram forças na mentalidade, no grupo, na vontade de vencer”, disse Mourinho. “Como brinquei na Realmadrid TV, não é um isotônico no intervalo que dá energia a eles. É o grupo.”

Por que Espi rende ao sair do banco, mas não como parceiro de Mbappe desde o início

Mourinho elogiou o faro de gol de Espi dentro da área e sua humildade, atribuindo parte de seu desenvolvimento ao ex-treinador português do atacante no Levante. O técnico também explicou por que o espanhol é usado atualmente como um reserva capaz de mudar o jogo, em vez de começar ao lado de Mbappe.

“Ele tem muita qualidade dentro da área, é bom pelo alto e joga bem de costas para o gol”, disse Mourinho. “É o tipo de jogador que não se deixa levar por histórias de que precisa jogar mais ou de que Kylian deveria ficar no banco para ele jogar. Atuar com dois atacantes de ofício significa que os pontas precisam defender muito bem por dentro. Pelas características dos nossos pontas, não estamos preparados para jogar em um 4-4-2 puro.”

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Aposta tática quase deixa o Real Madrid vulnerável no fim

Depois de usar todas as substituições em busca da vitória, incluindo a entrada de Marc Cucurella para atuar mais por dentro e ajudar na marcação de Iago Aspas, Mourinho admitiu que o Real Madrid terminou a partida com uma formação desequilibrada, com quatro atacantes de ofício, além de Bellingham e Arda Guler no meio-campo.

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“Vai chegar o dia em que vocês não vão conseguir virar. Obviamente, isso me preocupa”, alertou Mourinho. “Depois do 2 a 1, o Celta obviamente tentou empatar. Não tínhamos mais substituições para fazer. Hoje, eu teria criado uma sexta substituição para tirar Bellingham ou Guler e colocar Tchouameni, mas essa opção não existe. Da forma como terminamos a partida, se tivéssemos marcado a 15 minutos do fim, acho que não teríamos vencido.”

A pressão do Bernabéu e os planos para a Champions League na terça-feira

Mourinho também pediu aos jogadores que aceitem a cobrança da torcida do Bernabéu, apontando-a como uma característica marcante de vestir a camisa branca. O técnico ainda reservou um momento para enviar uma mensagem de carinho à família enlutada de Jesus de Miguel, presente no estádio.

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De olho no confronto de terça-feira pela Champions League, Mourinho encerrou antecipadamente qualquer debate sobre a escalação: “Eu disse ontem que Vini Jr. sairia do banco ou seria titular. Então, para vocês não me fazerem essa pergunta na segunda-feira e terem menos assunto nos próximos dias, vou ser o vilão e encerrar essa história agora. Titular na terça-feira.”