Faz apenas dois anos que Robert Andrich chamou a atenção de todos os fãs de futebol na Alemanha: na Eurocopa disputada em casa, ele esteve, de forma um tanto surpreendente, entre os titulares em todos os jogos da equipe do então técnico Julian Nagelsmann e se destacou visualmente com seu cabelo rosa e, esportivamente, com sua força implacável nos duelos. Ele dava cobertura aos artistas e distribuidores de bola Toni Kroos e Ilkay Gündogan e acabou eliminado de forma dramática com a seleção alemã nas quartas de final diante da Espanha, que depois seria campeã europeia.

Agora, Andrich já não é mais requisitado na seleção, e não foi convocado por Nagelsmann para a Copa do Mundo neste verão. E também no clube suas perspectivas ficaram cada vez mais sombrias: com Carles Martinez, um novo treinador assumiu o comando às margens do Reno após a decepcionante temporada passada, na qual o Bayer perdeu a vaga na Champions League ao terminar em sexto. E o espanhol deixou claro rapidamente que não conta com Andrich.

Ele tirou dele a braçadeira de capitão em meados de agosto e a passou para Edmond Tapsoba. "No momento, é assim: nessa posição no meio-campo, ele inicialmente tem um papel mais secundário", disse Martinez, acrescentando: "Pelo menos agora ele sabe em que pé está. Assim, pode se preparar para o que pode ser melhor para ele e o melhor para nós." O que seria o melhor para todos os envolvidos, na visão do treinador, deve ter ficado claro para todos com isso: a separação.

A situação de Andrich lembra a de Leon Goretzka certa vez no Bayern de Munique, quando, no verão de 2024, o técnico Vincent Kompany e os outros dirigentes do FCB também lhe mostraram apenas a perspectiva de banco de reservas para levá-lo a sair.

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Após o rebaixamento de Andrich como capitão, veio a primeira aparição de sua esposa Alicia, que naturalmente soube da notícia da perda de status do marido e publicou apenas uma frase — e, adequadamente, em espanhol, para que técnicos como Carles Martinez também a entendessem sem problemas: "O karma vai resolver isso." Depois, ela negou nas redes sociais que estivesse se referindo a esse tema, mas foi justamente esse tema que acabou ficando ainda maior por causa disso.

Assunto Andrich não avança com Frankfurt e Leipzig

Robert Andrich queria se acostumar tão pouco com o novo papel secundário quanto, ao que tudo indica, sua esposa, de modo que supostamente clubes da Bundesliga como Eintracht Frankfurt e RB Leipzig viram sua chance e buscaram informações sobre o jogador de 31 anos. Antes do último fim de semana, porém, o tema ainda não havia ficado realmente concreto, de modo que a coletiva de imprensa de Carles Martinez antes da estreia do Bayer na Bundesliga, em Elversberg, pôde render ainda mais assunto.

Questionado se o treinador havia conversado com Andrich sobre seu papel para a temporada, ele respondeu em um inglês truncado: "Sinceramente, eu não falo com ele." Um papel secundário pela frente e nenhuma ligação direta com o treinador: tudo ainda apontava, na última sexta-feira, para uma saída rápida de Andrich.

Mas então veio a estreia do Bayer na Bundesliga, em Elversberg, na qual os visitantes já perdiam por 2 a 0 antes mesmo de dez minutos no caminho para a derrota por 3 a 2. Em seguida, veio a segunda aparição de Alicia Andrich: ela curtiu a postagem "Petkov faz história: primeiro gol na BL pelo Elversberg", do kicker, curtida que retirou poucas horas depois. Sem Andrich, que ficou os 90 minutos no banco, os de Leverkusen foram muito mal contra o time recém-promovido — e, ao que parece, isso agradou sua esposa ao menos por um breve momento.

Robert Andrich voltou a ser necessário no Bayer?

A pergunta se a decepcionante derrota foi um motivo para a reviravolta que os dirigentes de Leverkusen fizeram pouco depois em relação a Andrich ficará sem resposta, mas é de se supor que sim. Além disso, Exequiel Palacios, um jogador do meio-campo defensivo do Bayer, havia se transferido para o Ipswich, recém-promovido à Premier League. Como Kennet Eichhorn, outro candidato para o setor central, vai ficar fora por mais tempo, e Equi Fernandez não conseguiu dar sequência em Elversberg à sua forte pré-temporada, Robert Andrich de repente voltou a ser requisitado. "Ele está aqui. É um líder da nossa equipe", disse Carles Martinez após a derrota. E "líder" de repente soou bem diferente de "papel secundário".

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O treinador também deixou claro que havia formulado mal seu comentário de que não falava com Andrich: "Sim, eu disse que não falo com Robert. A frase correta deveria ter sido: eu ainda não voltei a falar com ele depois que Exequiel Palacios saiu", esclareceu no sábado. Depois da marcha à ré verbal, veio na segunda-feira a notícia do kicker de que Robert Andrich, após uma espetacular reviravolta, afinal não deixará o clube, mas permanecerá no Bayer.

Se, como anunciou Alicia Andrich, o tão citado karma foi o que impulsionou a mudança de pensamento, é duvidoso. No futebol, muita coisa pode mudar muito rapidamente — e Robert Andrich pode ser a próxima prova disso. Leon Goretzka, aliás, depois de alguns meses no banco de reservas do Bayern de Munique, voltou aos holofotes no fim do outono de 2024. Na temporada passada, de repente, voltou a ser titular do FCB, antes de agora se transferir para o Aston Villa — dois anos depois de já ter sido, como Robert Andrich agora, verbalmente empurrado para fora da porta.