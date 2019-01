Vagner Love rescinde com o Besiktas e fica perto de voltar ao Corinthians

Livre do clube turco, tacante já tem negociação adiantada com o Timão

Vagner Love está livre para acertar seu retorno ao Corinthians. Nesta sexta-feira (25), o atacante chegou a um acordo com o Besiktas, que pagará a dívida que tem com o atacante, e rescindiu seu contrato com o clube turco. A informação foi revelada pelo portal GloboEsporte.com.

Love já tem negociação adiantada com o Timão. Agora, o jogador de 34 anos é aguardado em São Paulo para negociar os últimos detalhes do contrato e realizar exames médicos. O vínculo deverá ter duração de dois anos.



(Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Love já defendeu o Corinthians em 2015 e foi importante na conquista do Brasileirão. Ao todo, disputou 50 jogos e marcou 16 gols pelo clube alvinegro.

Fábio Carille já conta com Boselli e Gustavo para a função de centroavante, mas o treinador entende que Love pode atuar em outro setor do campo.