Vagner Love: reencontro com Carille, clássico e volta ao Corinthians marcam apresentação

Atacante é apresentado no Timão na tarde desta sexta-feira (1)

Um dos grandes reforços do Corinthians para esta temporada, o atacante Vagner Love foi apresentado pelo clube nesta sexta-feira (1). No bate-papo com a imprensa, o jogador falou muito do clássico com o Palmeiras, na casa do adversário, neste sábado (2), às 17h (de Brasília), do reencontro com Carille e da volta ao Timão.

Confira como foi a apresentação de Love:

Joga o clássico?

"Vou chamar o Carille para responder essa (risos). Ele levou 16 jogadores para fazer um trabalho, está levando todos para o jogo. Pode ser que um ou outro tenha algum problema, então ele vai esperar os médicos avaliarem e amanhã ele vai decidir o que é melhor para a gente."

Reencontro com Carille

"Foi muito bom reencontrá-lo. Em 2015 eu tive muito tempo trabalhando com ele logo que eu cheguei, ele era auxiliar do Tite na época. Sempre tivemos um relacionamento muito bom dentro e fora de campo. Hoje, com ele comandando tudo, está sendo maravilhoso. Ele voltou em outro status, outro patamar, é bom ter um treinador experiente como ele, que vai ajudar o Corinthians. Sobre posicionamento, a gente tem conversado, ele me deixa bastante à vontade. É bom que eu já vinha treinando, agora é tentar ganhar ritmo de jogo. Estou à disposição para jogar onde ele quiser."

Já entrar logo contra o Palmeiras

"Como eu vinha treinando... Não estava tendo tanto treino com bola, é algo que estou precisando ainda. Mas o dérbi é um jogo importante, todo jogador gostaria de estar em campo, eu não sou diferente. O Brasil todo para para ver essa partida, o mundo. Não é uma coisa que está sendo 'bota o Vagner lá para jogar'. Eu já vinha treinando. Se eu entrar jogando ou faltando 15 ou 20 minutos vou fazer o melhor para contribuir dentro do que a comissão está esperando para mim."

Volta ao Corinthians

"A vontade de ganhar é a mesma. Estou mais experiente, conhecendo melhor o clube, sabendo da cobrança que é o Corinthians. O torcedor pode ter certeza que vou chegar para lutar. Peço que o torcedor esteja nos apoiando sempre. Eles são nosso 12º jogador. Quando a torcida do Corinthians vem junto, dificilmente a gente perde. Esperamos retribuir dentro de campo."

Novo Corinthians?

"Cada ano é um ano, cada história tem a sua maneira de ser escrita. Tivemos uma história maravilhosa em 2015. Hoje não é diferente, encontro um baita treinador, jogadores de muito potencial. Está em início de temporada, é bom chegar nesse momento, quando o time está buscando sua melhor forma de jogar. A gente tem um bom elenco, sabemos disso, agora é pôr em prática tudo o que o treinador pedir para a gente. Se fizermos isso, com certeza teremos bons frutos no futuro."

Significado do clássico para ele, que foi revelado no Palmeiras

"Me identifiquei muito com o Corinthians, estou muito feliz de poder voltar aqui. O início da minha carreira foi lá, sou grato por isso, a gente tem que ter gratidão. O Palmeiras fez eu me tornar jogador profissional e seguir mundo afora. Mas estou aqui, amo aqui, amo a torcida do Corinthians. Quero retribuir o carinho do clube e da diretoria, que fez esforço para eu estar aqui. Quero retribuir com gols, porque a cobrança é grande. Vou tentar sempre mostrar o meu melhor."

Detalhes do retorno

"Desde dezembro, quando surgiu a possibilidade de rescindir com o Besiktas, o primeiro time que me procurou foi o Corinthians. Daí então eles estavam sempre monitorando, perguntando da possibilidade de eu voltar. Surgiram contatos de outros clubes, mexeu muito comigo eu poder voltar, estar em um lugar que conheço, me identifiquei. Aprendi a gostar e amar o Corinthians. Quando ficou mais perto de a minha rescisão sair, dei minha palavra para o Corinthians, pois foi o clube que me procurou. Diariamente Duílio, Andrés e as pessoas daqui me mandavam mensagem. Isso é bom para o ego do jogador. Fiquei feliz de saber que as pessoas queriam contar com meu trabalho, meus serviços. Deixei claro que não faria leilão e, quando rescindisse meu contrato, sentaria com o Corinthians para estar aqui."

Forma física

"Mais ou menos uns cinco quilos a menos (do que em 2015). Não sei se aguentaria os 90 minutos porque minha última partida foi em meados de dezembro, mas estou à disposição do Carille. Nesse período desde que saí do Corinthians, levei um preparador físico pessoal. Quero até agradecer ao Eric. Estava treinando forte, trabalhando muito, por isso consegui chegar dessa forma aqui."

Comparação entre Corinthians, Palmeiras e Flamengo

"É um time que vai competir, porque é o Corinthians, e nós temos um grande grupo. Palmeiras e Flamengo se reforçaram, mas isso não quer dizer que vai dar certo, às vezes não encaixa, já aconteceu até com o Flamengo quando fez o ataque dos sonhos e outras histórias que vocês sabem. Às vezes o elenco menos comentado e badalado é o que acaba chegando e conquistando. Quero que sigam falando dos outros e deixem a gente trabalhando, vamos colher os frutos. Trabalharemos para que os títulos venham."

Clássico de sábado

"Quem fizer o melhor jogo, competir mais, se concentrar mais, vai vencer. É um clássico, é diferente jogar Corinthians x Palmeiras. Favoritismo vem porque eles estão em casa, tem um grande elenco... Mas em campo leva quem tem mais garrafa para vender."

Posicionamento

"Fui muito feliz nas minhas parcerias. Fiz parceria com Adriano, Jô, na Rússia... as mais marcantes foram essas. Me dei super bem. O Jô também é um jogador de muita qualidade, Adriano, igual. Quando você joga com jogador de qualidade é tudo mais fácil. Se eu jogar como segundo atacante, não tem problema nenhum (marcar), o futebol de hoje exige isso, me sinto bem de corpo, físico, mental. Não tem problema algum se eu tiver que me sacrificar para marcar. Vou fazer e terei força para chegar lá na frente."

Onde prefere jogar

"Em campo (risos). Gosto de estar perto do gol. Sair e rodar eu já joguei assim, você consegue até encontrar mais espaços para finalizar. Posso jogar como centroavante ou com um cara como referência e eu rodando como um falso 10."

Reencontro com o Palmeiras

"Com muita vaia, pode ter certeza disso. Mas posso trazer isso a meu favor. Sei que serei vaiado, mas não é a primeira nem a última vez que isso vai acontecer. Espero fazer o meu melhor e ajudar o Corinthians a conquistar os três pontos. Não é um jogo qualquer, não adianta eu vir aqui e falar isso. É um jogo especial, um clássico, um dos maiores do futebol brasileiro e mundial. Um jogo diferente e teremos que estar preparados para ele."