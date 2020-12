Vaga na Champions e vitória no Derbi: Real Madrid tem semana dos sonhos

Vitórias sobre Sevilla e Gladbach ajudaram a estabilizar a equipe antes de outro triunfo sobre o rival Atlético de Madrid

A tempestade passou e o barco de Zinedine Zidane não só ainda está flutuando, mas também avançando a todo vapor.

O resistiu à tempestade e emergiu de uma semana difícil com três grandes vitórias sobre , Borussia Monchengladbach e .

Há pouco mais de uma semana, Zidane estava no bloco de notas do presidente Florentino Perez, mas sem esforço conduziu o clube a águas muito mais calmas. O Real venceu a equipe de Diego Simeone por 2 a 0 no sábado (12), reduzindo a diferença entre as duas equipes para três pontos na , embora o Atlético de Madrid permaneça na liderança.

Antes, no último sábado (5), o Real Madrid visitou o Sevilla e conseguiu uma vitória por 1 a 0 para estancar o sangramento de pontos domésticos e encontrar o seu equilíbrio. Isso foi seguido na quarta-feira (9) com uma vitória confortável por 2 a 0 sobre o na Liga dos Campeões, que tirou os merengues do caminho da humilhação na fase de grupos para a classificação às oitavas de final.



Depois de uma terceira vitória, sobre o Atlético, o Real pode assistir ao sorteio das oitavas de final da na segunda-feira (14) com uma sensação de calma, o céu brilhando e a esperança enchendo.

Os sentimentos em torno do clube mudaram. Crucialmente, todos os jogadores que Zidane usou nos últimos oito dias deram tudo de si, pressionando até o fim, sem vacilar na concentração.

O Atlético chegou ao Alfredo Di Stefano como líder do campeonato com seis pontos de vantagem e um jogo a menos sobre seu rival. A equipe de Simeone estava há 26 jogos no campeonato sem perder e conquistou sete vitórias consecutivas, para ilustrar o tamanho da dificuldade.

"Jogando assim, ninguém pode nos machucar", disse Benzema, após a vitória sobre Gladbach. E assim foi. Se o treinador conseguir manter a equipe neste momento de ouro, esta temporada promete.