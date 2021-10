Vacinados contra Covid-19 podem concorrer a três mil ingressos para Brasil x Uruguai em Manaus

Moradores do Amazonas que tiverem tomado a segunda dose (ou a dose única a depender do fabricante poderão participar do sorteio

Enquanto a seleção brasileira se prepara o duelo contra a Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o estado do Amazonas se programa para receber a partida entre Brasil e Uruguai, no dia 14 de outubro, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Para o duelo, o Governo do Estado do Amazonas lançou a campanha "Vacina Premiada" que vai sortear três mil ingressos entre aqueles que tiverem o esquema vacinal completo contra a Covid-19, ou seja, as duas doses da vacina (ou a dose única a depender do fabricante).

Além de ter o esquema vacinal completo, para concorrer aos ingressos é preciso morar no Amazonas. Vale ressaltar que, apenas quem recebeu a segunda até o dia 29 de setembro poderá participar do sorteio.

"Foi uma decisão que nós tomamos para poder dar chance a todos de participarem e terem a possibilidade de conseguir um ingresso para assistir esse jogo importante, que é o primeiro da seleção brasileira com público desde o início da pandemia. É um jogo também importante porque é uma eliminatória de Copa do Mundo, é o terceiro jogo mais importante da América do Sul contra o Uruguai. Nós tomamos todas as providências sanitárias com a Fundação de Vigilância em Saúde, com a Secretaria de Saúde e também todas as medidas de segurança, com a nossa Secretária de Segurança", ressaltou o governador Wilson Lima.

As inscrições para concorrer aos ingressos começaram nesta terça-feira, a partir do lançamento da promoção, e se estendem até a próxima segunda, dia 11. Ocorrerão exclusivamente pela internet, no site www.vacinapremiada.am.gov.br.

Entre esta sexta-feira e terça, dia 12, o governo do Amazonas vai sortear, por dia, 600 ingressos para os inscritos em três horários diferentes. Os nomes dos contemplados serão divulgados nas redes sociais do governo do Estado e no site da Vacina Premiada.