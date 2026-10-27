Compartilhar Siga GOAL no Google

Paul Scholes acredita que Bruno Fernandes não é mais confiável para ser capitão do Manchester United e deveria se transferir para a Arábia Saudita após suas críticas “imperdoáveis” a Michael Carrick. Fernandes questionou as táticas do técnico depois da derrota por 4 a 1 para o Como, pela Champions League, e acabou fora do time para o jogo contra o Bournemouth. Nicky Butt afirmou que ele colocou seu legado em risco.

Publicidade

Fernandes questiona Carrick após goleada sofrida contra o Como

Scholes disse a Fernandes que ele precisa deixar o futebol europeu depois que o capitão do Manchester United questionou publicamente as escolhas táticas de Carrick após a derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, na última quarta-feira. Fernandes criticou a decisão de não fazer uma marcação individual sob pressão contra a equipe italiana e afirmou que isso permitiu ao adversário ganhar confiança.

Questionado se Carrick havia errado na tática, Fernandes disse: “Cabe ao técnico e à comissão perceber isso, não a mim.” O meia foi então deixado de fora por Carrick para a partida contra o Bournemouth no fim de semana. Agora, Scholes criticou o jogador de 32 anos no podcast The Good, The Bad & The Football.

Scholes chama declarações de Fernandes de “imperdoáveis”

“O que Bruno Fernandes disse na semana passada, para mim, é imperdoável”, afirmou Scholes. “Como Bruno Fernandes pode receber a confiança para ser capitão de qualquer equipe para a qual vá daqui para a frente? Acho que ele provavelmente precisa sair do futebol europeu e simplesmente ir para a Arábia Saudita, sair de cena. Não acho que nenhum técnico ou membro de comissão técnica possa confiar nele depois disso.”

Não é a primeira vez que Scholes critica a conduta de Fernandes. Ele já havia mandado o capitão do United “ficar de boca fechada” depois que o jogador atacou a atuação da própria equipe na derrota por 2 a 0 para o Hull City, na primeira partida da temporada. Scholes também acusou Luke Shaw de enfraquecer Carrick depois que o defensor disse que o United “poderia se preparar melhor” para aquele jogo.

Publicidade Publicidade

Butt diz que Fernandes colocou seu legado em risco

Nicky Butt, parceiro de Scholes no podcast, acredita que Fernandes colocou seu legado em risco com as declarações mais recentes. Butt disse: “Nós elogiamos as qualidades dele. Ele foi o único jogador nos últimos 12, 13 anos a dizer: ‘Sei o que significa jogar por este clube, tenho qualidade suficiente para jogar futebol e vou assumir essa responsabilidade e liderar a equipe. Vou fazer gols. Vou criar jogadas. Não vou embora. Vou ficar. Vou continuar lutando.’ E ele acabou com tudo em uma entrevista. Estúpido.”

Tópicos relacionados

Fernandes tem sido, de forma consistente, um dos melhores jogadores do United desde que chegou do Sporting Lisboa, em 2020, mas seu desempenho caiu nesta temporada. Depois de bater o recorde de assistências em uma edição da Premier League, com 21 na temporada passada, ele conseguiu apenas uma nesta, contra o Ipswich. Além disso, três de seus quatro gols foram contra a equipe recém-promovida, enquanto o outro foi marcado contra o modesto Sabah, na Champions League.

Carrick recebe chance de mudar os rumos da temporada

O United confirmou hoje que Carrick terá a chance de mudar os rumos da temporada do clube em meio a uma péssima sequência de resultados, que deixou a equipe em 16º lugar na Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Publicidade

O United visita o Stamford Bridge no sábado, quando Carrick espera que seus jogadores conquistem os primeiros três pontos desde a vitória sobre o Ipswich, no fim de agosto.