Copa do Mundo - K Mexico City Stadium

A partida entre Uzbequistão e Colômbia terá início no dia 18 de junho de 2026, às 02h00 GMT e às 22h00 EST (17 de junho).

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Uzbequistão x Colômbia: Contexto da partida

A partida na Cidade do México tem implicações enormes para duas seleções desesperadas para garantir uma vantagem inicial em um grupo altamente competitivo. Com a expectativa em alta no país, o técnico do Uzbequistão, Fábio Cannavaro, estará ansioso para provar que seu elenco, tecnicamente disciplinado e em ascensão, é capaz de lidar com a imensa pressão do maior palco do futebol, liderando um grupo altamente motivado que busca deixar uma marca duradoura em sua histórica estreia no torneio. Do outro lado está uma seleção colombiana explosiva e de alta intensidade, comandada por Néstor Lorenzo, cujo esquema ofensivo dinâmico e transições verticais implacáveis tornam os “Los Cafeteros” um verdadeiro pesadelo para se conter, utilizando lampejos criativos de nível mundial para desmontar sistematicamente as linhas defensivas. Tendo como pano de fundo histórico o lendário Estádio da Cidade do México (Estadio Azteca), com seu legado futebolístico inigualável e a atmosfera eletrizante do torneio, este confronto promete ser um dos jogos mais emocionantes da fase de grupos.

Com potências como Portugal e a perigosa seleção da República Democrática do Congo completando o panorama do Grupo K, um início vacilante pode ser catastrófico para as ambições de ambas as nações de avançarem para as oitavas de final. O Uzbequistão encarará este confronto como a plataforma definitiva para anunciar sua chegada à elite mundial, jogando com a ousadia perigosa dos estreantes em torneios, ao mesmo tempo em que conta com a rígida estrutura tática e a sabedoria defensiva de alto nível incutidas por seu técnico italiano. Por outro lado, a Colômbia entra em campo determinada a mostrar que a atual geração está totalmente preparada para igualar ou superar os emocionantes feitos de sua icônica campanha nas quartas de final de 2014, comprovando seu status de elite após ter ficado de fora do cenário mundial há quatro anos. À medida que os holofotes iluminam o campo na capital mexicana, a enorme importância de uma partida de abertura da Copa do Mundo dominará a noite, o que significa que a comunicação defensiva, a disciplina de alto nível no meio-campo e a finalização precisa serão, em última instância, os fatores que determinarão quem sairá com os três pontos cruciais.

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A histórica conquista do Uzbequistão na Ásia Central

O Uzbequistão garantiu sua vaga no cenário mundial ao orquestrar uma campanha histórica e profundamente emocionante nas eliminatórias asiáticas, tornando-se a primeira nação da Ásia Central a chegar à fase final. Ao superar a intensa e multifásica série de desafios do formato de qualificação da AFC, os Lobos Brancos demonstraram um crescimento espetacular e unidade estrutural para, finalmente, se livrarem de sua reputação histórica de azarões do continente.

A base de sua histórica campanha pela Ásia foi um sistema bem equilibrado e altamente consistente durante a segunda e a terceira rodadas. O Uzbequistão acompanhou passo a passo os grandes nomes da região, garantindo com facilidade uma vaga direta na fase final em seu grupo da terceira rodada, logo atrás do Irã. O ponto alto dessa jornada aconteceu na reta final decisiva, quando uma vitória magistral por 3 a 0 sobre o Catar garantiu matematicamente a classificação direta para a América do Norte, contornando completamente as tensas fases de repescagem e dando início a grandes comemorações por toda Tashkent.

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O retorno sul-americano de alta octanagem da Colômbia

Enquanto o Uzbequistão comemorava uma estreia histórica, a Colômbia superou o notoriamente traiçoeiro caminho da CONMEBOL para garantir um retorno triunfante ao palco mundial após a decepção de ter ficado de fora da edição de 2022. Sob a orientação exigente e dinâmica de Néstor Lorenzo, os “Los Cafeteros” arquitetaram uma campanha espetacular, terminando em terceiro lugar na classificação, atrás apenas dos gigantes sul-americanos Argentina e Equador.

A pedra angular da campanha de classificação da Colômbia foi uma filosofia de ataque incrivelmente explosiva e destemida, que rendeu 28 gols ao longo do ciclo. A equipe deixou sua marca logo no início da campanha, mostrando seu potencial de elite ao conquistar vitórias memoráveis em casa sobre Brasil e Argentina. Apesar de um período de altos e baixos no meio do ciclo, marcado por uma difícil derrota fora de casa na altitude da Bolívia, a equipe de Lorenzo demonstrou imensa compostura na reta final. A equipe garantiu matematicamente seu retorno à Copa do Mundo com uma rodada de antecedência, goleando a Bolívia por 3 a 0 e assegurando que seu futebol dinâmico e técnico voltaria ao maior palco do esporte.

Uzbequistão x Colômbia: notícias das equipes

Notícias da seleção do Uzbequistão

Os “Lobos Brancos” estabeleceram sua base para o torneio na América do Norte, contando com um elenco altamente integrado e determinado antes de sua estreia histórica no cenário mundial. Sob a orientação astuta e com foco defensivo do técnico Fábio Cannavaro, a equipe atingiu o auge da execução técnica durante os recentes amistosos de preparação, criando uma atmosfera incrivelmente positiva e unida. O maior avanço estrutural para o Uzbequistão é uma espinha dorsal defensiva em plena forma, permitindo que Cannavaro implemente com perfeição seu bloqueio tático preferido para a monumental partida de estreia.

A estrela defensiva em ascensão, Abdukodir Khusanov, está totalmente focado em comandar a zaga, trazendo uma excelente percepção posicional ao lado do experiente Rustam Ashurmatov. No meio-campo, a imensa capacidade de trabalho e a proteção física de Otabek Shukurov e Odiljon Hamrobekov buscarão desorganizar os esquemas adversários e ancorar o meio-campo. No ataque, o veterano e ícone Eldor Shomurodov certamente liderará o ataque, apoiado pelo imenso talento criativo de Abbosbek Fayzullaev e Jaloliddin Masharipov, que proporcionarão opções verticais dinâmicas nos contra-ataques.

Notícias da seleção da Colômbia

Os Cafeteros concluíram seus preparativos na Cidade do México, respaldados por uma imensa confiança tática e por uma campanha de qualificação dominante que lhes devolveu o lugar entre a elite mundial. O técnico Néstor Lorenzo definiu uma seleção de 26 jogadores de uma fluidez devastadora, que equilibra um poder ofensivo de nível mundial com uma defesa sólida e rígida, inspirada no estilo europeu. A estrutura da Colômbia está funcionando a todo vapor, permitindo que a equipe encare a primeira rodada com absoluta segurança operacional e intenção agressiva.

O ponto focal tático do sistema colombiano continua sendo o icônico James Rodríguez, que ocupará a função de meia-armador central para ditar o ritmo e desarmar as linhas defensivas com sua visão de jogo de elite. Ele abastecerá uma linha de ataque assustadoramente explosiva, liderada por Luis Díaz, do Bayern de Munique, e pelo craque do Palmeiras, Jhon Arias, pelas pontas. Nos canais mais recuados do meio-campo, a parceria combativa de Jefferson Lerma e Richard Ríos oferece uma base agressiva e resistente à pressão, enquanto Jhon Lucumí forma dupla com Davinson Sánchez na zaga central para criar um escudo robusto à frente do goleiro titular Camilo Vargas.

Perfis dos técnicos e filosofias táticas

Fabio Cannavaro (Uzbequistão)

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Símbolo lendário de resiliência defensiva e ícone vencedor da Copa do Mundo em campo, Fábio Cannavaro traz um imenso pedigree global e autoridade tática de elite para uma seleção do Uzbequistão em ascensão. Assumindo o cargo com um lucrativo contrato de dois anos após a histórica conquista da classificação do país, o estrategista italiano tem a missão de transformar a ousadia dos Lobos Brancos em arma. Em vez de derrubar as bases já existentes, Cannavaro se concentra em maximizar a execução defensiva individual, ao mesmo tempo em que incute a calma e a compostura forjada em batalhas necessárias para sobreviver à fase de grupos do futebol no mais alto nível.

Taticamente, Cannavaro prefere um esquema de bloco médio-baixo, altamente sincronizado e compacto, que naturalmente sufoca as áreas centrais. Ele se apoia fortemente em um rígido 4-2-3-1 ou em uma formação fluida com cinco defensores quando não está com a posse de bola, exigindo comunicação defensiva impecável e disciplina posicional de sua linha defensiva. Cannavaro evita complicar demais as fases de posse de bola, encarregando seus meio-campistas do duplo pivô de interromper as jogadas e lançar imediatamente jogadas técnicas pelas laterais. Seu principal desafio tático na Cidade do México será gerenciar o posicionamento de sua equipe durante transições rápidas, garantindo que sua linha defensiva não recue demais sob pressão e ceda território perigoso a um adversário de ataque de elite.

Néstor Lorenzo (Colômbia)

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O mentor por trás de um renascimento sul-americano espetacular e cheio de energia, Néstor Lorenzo transformou a Colômbia em uma potência continental imprevisível e unida. Assumindo o comando dos “Los Cafeteros” e arquitetando imediatamente uma campanha de qualificação dominante, o astuto técnico argentino ganhou aclamação generalizada por sua excepcional gestão do grupo, afastando-se das formações rígidas do passado para cultivar um ambiente definido por imensa liberdade posicional e alegria coletiva.

Lorenzo organiza sua equipe em torno de um esquema dinâmico e fluido, seja o 4-3-1-2 ou o 4-2-3-1, concebido para sobrecarregar os adversários por meio de triângulos de passes curtos e rápidos e de corridas incansáveis sem a posse de bola. Sua filosofia tática se baseia fortemente em uma pressão agressiva e avançada no meio-campo, destinada a forçar perdas de bola no terço central antes de abrir espaços com passes verticais de longa distância. Com o motor do meio-campo entrando com tudo nas disputas, os jogadores criativos ganham total liberdade psicológica para se deslocar, manipular os corredores e criar sobrelotações pelas laterais. Seu principal objetivo nesta estreia no torneio será desmontar um bloco defensivo obstinado da Ásia Central sem cair em padrões de posse de bola previsíveis e lentos, utilizando movimentos precisos para isolar os defensores em situações de um contra um.

Elencos de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção do Uzbequistão para a Copa do Mundo

Goleiros: Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev

Defensores: Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Jakhongir Urozov, Avazbek Ulmasaliev

Meio-campistas: Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrobekov, Oston Urunov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov

Atacantes: Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Azizbek Amonov

Seleção da Colômbia para a Copa do Mundo

Goleiros: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Defensores: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Meio-campistas: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Atacantes: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo “Cucho” Hernández, Luis Suárez

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Confrontos-chave entre Uzbequistão e Colômbia

Eldor Shomurodov x Davinson Sánchez: Este será o que se pode chamar de um confronto de pesos pesados na grande área. Shomurodov, o capitão altamente experiente do Uzbequistão e ponto de referência físico da equipe — cujo papel decisivo garantiu a histórica classificação direta para a América do Norte —, se destaca pelo jogo inteligente de retenção de bola, duelos aéreos implacáveis e corridas precisas pelos flancos. Davinson Sánchez estará totalmente na linha de fogo; o robusto e intransigente zagueiro central colombiano precisará usar sua imensa presença física, velocidade de recuperação e domínio aéreo para não dar a Shomurodov nem um centímetro de espaço para ancorar o ataque da Ásia Central.

Luis Díaz contra o bloco defensivo do Uzbequistão: Díaz chega ao torneio como o indiscutível catalisador do ataque colombiano pelas laterais, com dribles de nível mundial, aceleração explosiva e uma habilidade letal de cortar para dentro a partir da lateral. Ele estará à procura de qualquer espaço livre para explorar assim que a posse de bola for recuperada em transições verticais. No entanto, ele enfrentará uma linha defensiva altamente sincronizada e ferozmente intensa, comandada pela estrela em ascensão Abdukodir Khusanov. Será que a magia individual e o ritmo elétrico de Díaz conseguirão contornar uma unidade disciplinada e compacta que se destaca por sufocar os espaços no terço defensivo?

James Rodríguez x Otabek Shukurov: O campo de batalha tático definitivo no meio-campo. Shukurov é o escudo defensivo incansável e o motor energético dos Lobos Brancos, trazendo disciplina posicional rigorosa, estatísticas de interceptação precisas e um alto ritmo de trabalho para proteger sua zaga. James terá a tarefa de orquestrar o ritmo de ataque dos “Los Cafeteros” a partir de seu papel dinâmico de armador, utilizando sua visão excepcional, deslocamentos pelos meios-espaços e alcance de passe de nível mundial para tirar Shukurov de posição e desencadear as combinações rápidas da Colômbia no terço final do campo.

Notícias das equipes e escalações

O Uzbequistão é comandado por Fábio Cannavaro, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento para a equipe da casa. Nenhuma provável escalação inicial foi divulgada até o momento.

O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, também ainda não confirmou seu time titular previsto, sem que tenham sido fornecidas atualizações sobre lesões ou suspensões antes da partida. Mais notícias sobre as equipes de ambos os lados serão adicionadas mais perto do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 10 J. Masharipov Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O Uzbequistão chega a esta partida com um desempenho misto nos últimos cinco amistosos, registrando duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para a Holanda, enquanto no início de junho o time perdeu por 2 a 0 para o Canadá. Do lado positivo, a equipe venceu a Venezuela e o Gabão — este último por 3 a 1 — e empatou em 2 a 2 com a China em janeiro. Nessas cinco partidas, os Lobos Brancos marcaram oito gols e sofreram sete.

A Colômbia chega em uma fase consideravelmente melhor, tendo vencido três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre a Jordânia, após uma vitória por 3 a 1 contra a Costa Rica no início de junho. A goleada de 3 a 0 sobre a Austrália, em novembro passado, também se destaca nessa sequência. Suas duas derrotas foram contra a França (3 a 1) e a Croácia (2 a 1), em março. No total, a Colômbia marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre o Uzbequistão e a Colômbia nos dados disponíveis. Esta partida do Grupo K da Copa do Mundo, no dia 17 de junho, no Estádio Azteca, será o primeiro confronto oficial entre as duas seleções.

Classificação

No Grupo K, a Colômbia ocupa atualmente o primeiro lugar, enquanto o Uzbequistão está em quarto lugar antes de sua estreia.