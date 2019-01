Uwe Seeler e a dúvida: Messi é o maior artilheiro de uma grande liga nacional?

O argentino fez o 400º gol em La Liga, e provavelmente vai ultrapassar as marcas do alemão para colocar um fim a qualquer polêmica envolvendo números

Lionel Messi alcançou a incrível marca de 400 gols anotados na Liga Espanhola no último domingo (13), na vitória por 3 a 0 do Barcelona sobre o Eibar. O argentino é o maior artilheiro da competição desde 2014 e considerando a fase moderna dos campeonatos domésticos de maior tradição da Europa ninguém estufou mais vezes as redes do que o camisa 10.

Os 400 tentos superam, por exemplo, os feitos de nomes como Alan Shearer (260 gols na era Premier League do futebol inglês) e do mítico Gerd Muller – dono de boa parte dos recordes goleadores do futebol europeu até Lionel e Cristiano Ronaldo entrarem em cena. O ídolo do Bayern de Munique estufou os barbantes da Bundesliga em 365 ocasiões.

Considerando toda a história destes campeonatos nacionais de maior tradição, no entanto, Messi ainda tem marcas a serem quebradas. E que muito provavelmente o rosarino conseguirá bater. Neste ranking que leva em consideração as ligas mais tradicionais da Europa, o próximo objetivo está exatamente em bater a marca de uma outra lenda do futebol alemão.

Ídolo maior do Hamburgo, Uwe Seeler fez 137 gols na Bundesliga. Mas embora a liga alemã tenha sido unificada a partir de 1963, a verdade é que a Alemanha define o seu campeão nacional desde 1903. Resumindo bastante, o futebol teutônico era dividido em regiões e os melhores de cada um destes locais se enfrentavam em playoffs para ver qual era a melhor equipe do país naquele ano. Considerando este histórico, Uwe Seeler anotou 444 tentos levando em conta a soma total da Oberliga Nord, playoffs da época e Bundesliga.

Uwe Seeler, lenda do Hamburgo e do futebol alemão (Foto: Getty Images)

Uwe Seeler Jogos Gols Oberliga Nord 237 267 Playoff 43 40 Bundesliga (a partir de 1963) 239 137 Total 519 444

Os números são confusos, uma vez que muitos consideram “apenas” os 267 tentos que Seeler fez na Oberliga, desconsiderando os 40 anotados pelo goleador nos playoffs que levavam os clubes até o título sob o antigo sistema. Pessoalmente, acredito que a conta deveria incluir a soma total – uma vez que os campeonatos da época eram considerados de primeira divisão, apesar da realidade diferente para o que estamos acostumados hoje.

Messi Jogos Gols La Liga 435 400

De qualquer forma, seja com 404 ou 444 gols a serem alcançados, a aposta é de que Lionel Messi consiga superar mais esta marca para acabar com qualquer dúvida que possa surgir em relação ao tema. Um craque atemporal, com lugar mais do que já garantido no olimpo do futebol.