UTIs de 13 hospitais da Alemanha dedicados à Covid-19 recebem pizza de jogador do Chelsea

A pandemia não acabou. Por mais que o mundo do futebol já tenha retomado praticamente todas as suas atividades, o planeta ainda luta contra os efeitos da Covid-19. Na , um dos países mais afetados, tivemos, nesta sexta-feira (18), mais de 31 mil novos casos da doença.

Assim, em um período onde nós estamos se aproximando das festas de fim de ano e os números de casos de coronavírus vão subindo em praticamente todo o mundo, o trabalho dos profissionais de saúde fica ainda mais urgente e necessário. Pessoas que colocam sua saúde em risco para salvarem vidas.

É por isso que Antonio Rudiger, zagueiro do , resolveu fazer uma surpresa para alguns desses heróis. O alemão comprou 420 pizzas e as distribuiu para profissionais de saúde de 13 UTIs de hospitais, em dez cidades diferentes na Alemanha.

Não é a primeira vez que o defensor resolveu ajudar, ainda que com um gesto simbólico, os profissionais de saúde da Alemanha: de abril até junho, o atleta financiou todas as refeições da equipe inteira do hospital onde nasceu, em Berlim, em meio à pandemia do coronavírus.

"É trágico ver como a situação daqueles na UTI lutando contra o coronavírus piorou nas últimas semanas. As pessoas que trabalham nas UTIs fazem um trabalho incrível. Para mim, são todos homens e mulheres de honra!" declarou Rudiger. "Eu gostaria de usar esse momento para agradecê-los, e dizer, acima de tudo, obrigado a todos os funcionários dos hospitais que estão ajudando a salvar a vida de tanta gente."

