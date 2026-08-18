US$ 24 milhões: a camisa da "Última Dança" se tornará a mais cara da história do esporte?

Uma camisa usada por Michael Jordan em uma das partidas mais marcantes das finais da NBA em sua última temporada com o Chicago Bulls está a caminho de um leilão que pode transformá-la na peça de memorabilia esportiva usada por um jogador durante uma partida mais cara da história.

A camisa que Jordan usou durante o terceiro jogo das finais de 1998 contra o Utah Jazz será apresentada em um leilão organizado pela casa "Joopiter", fundada por Pharrell Williams, com os lances começando em 15 de setembro próximo.

A casa estima o valor inicial da camisa entre 10 e 15 milhões de dólares, mas as previsões indicam a possibilidade de o preço subir para 24 milhões de dólares ou mais, número que lhe garantiria o recorde mundial caso supere o valor de uma camisa de beisebol usada por Babe Ruth em 1932, vendida por 24,12 milhões de dólares em 2024.









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Uma noite histórica na final de 1998

Jordan usou a camisa durante o terceiro jogo, disputado em Chicago, depois de as duas equipes terem empatado nos dois primeiros jogos da série, quando o Bulls apresentou uma das atuações mais fortes da história das finais e venceu o Jazz pelo placar de 96 a 54.

Jordan marcou 24 pontos em 32 minutos, em uma partida encerrada com diferença de 42 pontos, a maior margem de vitória da história das finais da NBA até o momento.

O Chicago decidiu a série posteriormente pelo placar de 4 a 2, sagrando-se com seu sexto título em oito temporadas e pondo fim à trajetória de uma era histórica de domínio da equipe.

Por que seu preço pode ultrapassar os 24 milhões de dólares?

O valor da camisa vai além de seu resultado na partida, já que está ligado à temporada de 1997-1998, conhecida como "The Last Dance", que foi a última temporada de Jordan com o Bulls durante sua era dourada.

Segundo a casa de leilões, a camisa branca é a única publicamente conhecida até o momento que Jordan usou na final de 1998 e que apareceu no mercado, além de trazer o logotipo da final do campeonato, o que aumenta seu valor histórico.

Outra camisa usada por Jordan na final de 1998 havia sido vendida por 10,1 milhões de dólares em um leilão da Sotheby's em 2022, registrando na época um recorde para artigos esportivos usados pelos jogadores durante as partidas.

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