O jornal francês "L'Équipe" revelou um documento sigiloso elaborado para as federações nacionais membros da Federação Internacional de Futebol, que expõe detalhes do projeto "FIFA Forward Enterprise", apresentado pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, no fim de julho passado, antes de recuar de forma surpreendente poucos dias depois sob a pressão das objeções.

O documento, obtido pelo "L'Équipe", indica que o projeto não foi uma ideia emergencial ou uma proposta preparada às pressas, mas sim o produto de um trabalho financeiro e comercial anterior, realizado em parceria com o banco de investimentos norte-americano "J.P. Morgan", e incluía uma concepção integrada para a criação de uma entidade comercial de grande porte vinculada à FIFA, além de modelos financeiros, uma estrutura administrativa e planos para aumentar as receitas e redistribuí-las às federações membros.

Uma empresa avaliada em 20 bilhões de dólares

O documento é composto por cerca de 25 páginas e traz um título interno indicando que se trata de materiais preparados para os membros do "FIFA Forward Enterprise", detalhando a estrutura proposta para a nova empresa, suas fontes de receita e seus mecanismos de funcionamento.

O cerne do projeto consistia na criação de uma empresa comercial encarregada de reunir e gerir as diversas atividades geradoras de receita dentro da FIFA, incluindo os direitos de transmissão e mídia, os contratos de patrocínio, a venda de ingressos e os serviços de hospitalidade, os direitos de licenciamento e de produtos, além da organização e gestão dos grandes torneios, encabeçados pela Copa do Mundo e pelo Mundial de Clubes.

Segundo a apresentação, o valor total da empresa proposta foi estimado em cerca de 20 bilhões de dólares, com um plano para vender uma participação minoritária próxima a 20% a investidores do setor privado, o que proporcionaria à FIFA cerca de 4,2 bilhões de dólares de forma imediata.

A entrada proposta dos investidores não significava conceder-lhes influência sobre as decisões esportivas; a concepção previa que a FIFA mantivesse a maioria no capital e a maioria dos assentos no conselho de administração, além de manter sob seu controle exclusivo as decisões relativas à governança esportiva, às competições, a suas datas e à regulação esportiva.

40 milhões de dólares para cada federação antes da Copa de 2030

O plano não se limitava à reestruturação da atividade comercial da FIFA, pois o documento incluía incentivos financeiros vultosos para as 211 federações nacionais.

Segundo a concepção proposta, estava previsto elevar os repasses básicos do programa "FIFA Forward" de 8 milhões de dólares para 20 milhões de dólares por federação durante o ciclo de 2027-2030.

O plano também permitia que as federações obtivessem 20 milhões de dólares adicionais de forma imediata por meio do programa "Fast Forward", o que elevava o total de financiamento potencial de cada federação a 40 milhões de dólares antes da Copa do Mundo de 2030.

Os aumentos não paravam nesse ciclo, pois o documento previa a elevação do financiamento para 22 milhões de dólares durante o ciclo de 2031-2034 e, em seguida, para 24 milhões de dólares no ciclo de 2035-2038, fazendo com que o total que cada federação poderia receber chegasse a cerca de 86 milhões de dólares ao longo de 12 anos.

Contudo, o aproveitamento pleno desse pacote financeiro estava vinculado à aprovação da nova estrutura, com a definição de 19 de setembro de 2026 como prazo final para se beneficiar da oferta conforme as condições previstas no plano.

Um projeto preparado meses antes do anúncio

A natureza dos números e das projeções contidos no documento revela que o "FIFA Forward Enterprise" não foi uma mera resposta rápida ao sucesso comercial alcançado pela Copa do Mundo de 2026, mas sim um projeto preparado de forma antecipada e em um nível institucional avançado.

O documento inclui modelos financeiros e estimativas de crescimento, além de uma concepção detalhada da estrutura da empresa, de suas fontes de receita e da forma de reinvestir os lucros, bem como uma visão que visava explorar fontes comerciais descritas pelos elaboradores da apresentação como valiosas e das quais a FIFA ainda não se beneficiou de maneira suficiente até o momento.

O plano também propunha separar a atividade comercial em maior grau dos aspectos esportivos, contando com conhecimentos especializados e uma visão de investimento relativamente independente da gestão das competições e do desenvolvimento do futebol.

Esse nível de preparação reflete que a FIFA tratava o projeto como uma transformação institucional de longo prazo, e não apenas uma proposta passível de debate nos bastidores das federações.

Anúncio rápido, recuo ainda mais rápido

O projeto veio a público em 28 de julho de 2026, mas logo enfrentou objeções amplas de vários setores dentro do sistema do futebol, entre eles a União das Federações Europeias de Futebol, a Confederação Asiática, a Confederação da América do Norte, Central e Caribe, além de várias federações europeias.

Essa oposição coincidiu com turbulências internas, sendo a mais marcante a renúncia do assessor próximo a Infantino, Carlos Cordeiro, antes que a escalada atingisse seu ápice nas primeiras horas de 1º de agosto, quando o presidente da FIFA anunciou o recuo do projeto.

Infantino justificou sua decisão alegando que a iniciativa provocou divisões dentro do sistema do futebol, o que contrariava o objetivo que ele buscava alcançar por meio dela.

Mas o documento revelado pelo "L'Équipe" apresenta uma imagem diferente da dimensão do projeto, pois mostra que o que foi apresentado no fim de julho não foi uma ideia improvisada ou um anúncio experimental, e sim um plano comercial cujos detalhes foram preparados de antemão, e que incluía a concepção de uma entidade avaliada em 20 bilhões de dólares, um financiamento adicional de dezenas de milhões para cada federação e a abertura das portas a investimentos privados na casa dos bilhões de dólares.